“Abil Beach” arriva a Otranto: spiaggia e città accessibili per persone con disabilità

OTRANTO (Lecce) – Per la stagione estiva 2021 l’Amministrazione di Otranto non rimane indietro sui temi delle disabilità e dei diritti umani. Nella giornata di oggi ci sarà, infatti, la cerimonia di inaugurazione che avvierà per la prima volta il progetto “Abil Beach”, ideato e progettato dalla cooperativa sociale L’Integrazione, specializzata nell’ambito delle disabilità e del tempo libero dal 2009, che si occuperà della gestione gratuita e dell’accessibilità di un tratto della spiaggia dei gradoni di Otranto situata in via Lungomare Kennedy.

La finalità precipua di questo servizio sarà quella di dare la possibilità a circa 5.000 persone (tra persone con disabilità e loro accompagnatori) di fruire del mare idruntino supportati da personale qualificato come OSS ed educatori, in grado di servire assistenza agli ospiti e curare la fase di balneazione.

Link Sponsorizzato

La spiaggia sarà fornita di postazioni ombrellone, lettini comfort, sedie mare, spogliatoi accessibili e di altre attrezzature all’avanguardia che per la prima volta arrivano in Puglia, come ad esempio le sedie hippocampe: speciali carrozzine che possono essere usate al mare, in campagna o in montagna lasciando piena autonomia di movimento grazie alla loro leggerezza, facilità di trasporto e resistenza. Inoltre, a facilitare la deambulazione degli utenti in carrozzina e non, sarà predisposta una doppia passerella. Tra le attrezzature accessibili ci sarà anche una fantastica canoa trasparente volta a far vivere l’incredibile esperienza del mare aperto, tra sport e relax, ammirando la bellezza del fondale marino. Tra i servizi è presente anche quello di accoglienza da parte di operatori specializzati, come OSS e educatori, a supporto delle persone con disabilità per tutte le fasi di balneazione.

La gestione del lembo di spiaggia è stata concessa gratuitamente dall’amministrazione di Otranto, con la quale forte è stata la sinergia e la collaborazione per mettere in atto una concreta e reale inclusione sociale non solo per i cittadini locali, ma anche per tutti i turisti che sceglieranno il Salento come meta per le loro vacanze.

Link Sponsorizzato

Il progetto “Abil Beach” nasce dall’esperienza di “AbilFesta”, il primo marchio di accessibilità registrato dalla Coop. Soc. L’Integrazione, in grado di supportare gli organizzatori degli eventi a delineare le linee guida per l’accessibilità dell’evento, consentendo alle persone con disabilità di muoversi in autonomia dalle proprie famiglie e, in caso di bisogno, di essere supportato da assistenti qualificati fin dalle prime fasi di prenotazione fino all’arrivo vero e proprio nell’area a loro riservata. A partire da questo concetto, nasce “Abil Beach”, il progetto dedicato all’accessibilità delle spiagge e ai servizi per la città. Ampio ed efficiente è stato il dialogo con l’amministrazione di Otranto, nella persona dell’assessora Cristina De Benedetto che rimane in prima linea sui temi delle disabilità e della cittadina salentina che ogni anno conta flussi turisti di circa 600mila persone tra italiani e stranieri.

“Siamo orgogli della nostra terra – afferma Veronica Calamo, presidente della Cooperativa L’Integrazione – soprattutto quando i nostri obiettivi sociali incontrano l’interesse della fazione politica del territorio. Con l’assessora De Benedetto si è creata da subito grande sintonia, perché lo spirito comune che muove la nostra realtà e quella dell’Amministrazione di Otranto tutta è proprio quello di chi vuol fare innovazione sociale, di chi sa sperimentare format e prassi opportune grazie alle quali tracciare linee guida, modalità di approccio e di intervento, utili a migliorare il benessere psico-fisico di persone con condizioni particolari di vita.”

Infatti, “Abil Beach” ben si integra nella più ampia e innovativa idea progettuale denominata “Abil Friends, l’intesa che libera l’esperienza” vincitrice del finanziamento del bando regionale Puglia Sociale-In Imprese sociali che consente, per la prima volta in assoluto, anche alle persone con disabilità di vivere esperienze al pari di tutti gli altri, in piena autonomia e libertà di scelta, indipendentemente dall’età anagrafica, rispondendo di fatto ad esigenze reali tutt’oggi latenti. A tal fine, fondamentale è stato il dialogo con le famiglie, persone con disabilità e loro car giver dalle cui testimonianze sono emerse delle vere e proprie richieste d’aiuto, lamentando la mancanza di servizi e opportunità a beneficio di persone che ogni giorno lottano con le loro fragilità e che rivendicano, com’è giusto che sia, la possibilità di vivere a pieno la propria socialità.

“L’idea progettuale proposta ci consente di perfezione i servizi già sostenibili che eroghiamo come cooperativa del Terzo Settore e di implementarne degli altri per rispondere a più richieste e bisogni emergenti, ormai indispensabili per l’abbattimento delle barriere che creano disabilità.” continua Calamo.

Le novità, infatti, non finiscono qui!

In aggiunta ai servizi sopracitati ce ne sarà uno completamente nuovo che darà l’opportunità, a chi lo desidera, di degustare un aperitivo o un cocktail con giro panoramico a bordo di una golf car elettrica attrezzata per il trasporto delle persone con disabilità. Il servizio consentirà di ammirare le bellezze culturali e architettoniche del territorio salentino: durante la stagione estiva ormai in corso a Otranto e durante gli altri mesi dell’anno a Lecce e/o città limitrofe. L’aperitivo in Golf Car, tra le meraviglie della nostra Terra, permetterà di conoscerne la storia, le curiosità, le bellezze artistiche e paesaggistiche, di assaggiarne i sapori e ascoltarne i suoni, il tutto in pieno relax. Inoltre, su richiesta, sarà possibile prenotare tour accessibili alla comunità dei non udenti grazie alla presenza di Interpreti LIS. Infine, la scelta di un mezzo a impatto zero, rispetterà esigenze di sostenibilità ambientale.