Code arriva a Cursi, un percorso di formazione professionale gratuito per giovani diplomati

LECCE – In arrivo una grande opportunità per i giovani del territorio che hanno voglia di imparare e di avere una qualifica che li agevolerà nel mondo del lavoro. Si tratta del Progetto CODE “Competence Opportunities for Digital Employment”, grazie al quale il Comune di Cursi ha organizzato dei corsi di formazione professionale in GRAPHIC DESIGN e 3D ANIMATION, con il supporto tecnico e logistico di Antform ente di formazione e CETMA Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali. Entrambi i corsi, di durata di 600 ore ciascuno, sono destinati a giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso del diploma di maturità e sono totalmente gratuiti. Inoltre, essendo stati riconosciuti dalla Regione Puglia (con atto del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1123 del 23/06/2021), prevedono il rilascio finale di una qualifica professionale.

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 6.08.2021 per presentare la domanda di partecipazione.

L’obiettivo del Progetto CODE è sviluppare e attuare un programma di formazione valido per l’acquisizione di competenze digitali e informatiche specializzate, come il design digitale, la grafica, l’animazione 3D, il game design, destinato in particolare a quei giovani che non possono permettersi di ottenere conoscenze hi-tech a causa delle restrizioni per motivi finanziari. «L’obiettivo del corso e del Fondo che lo finanzia è proprio quello di agevolare quei ragazzi che hanno bisogno di titoli e qualifiche, ma che non hanno i mezzi economici per ottenerli– commenta il sindaco di Cursi Antonio Melcore – Il percorso formativo sarà anche accompagnato da un modulo motivazionale, finalizzato a sostenerli nel miglioramento della propria autostima e dell’approccio propositivo. Tutto ciò potrà contribuire a rendere i giovani più desiderabili sul mercato del lavoro e, parallelamente, potrà incoraggiare la loro iniziativa imprenditoriale».

Il Progetto CODE “Competence Opportunities for Digital Employment” è finanziato da Islanda, Liechtenstein e Norvegia attraverso i fondi EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, avrà durata di tre anni e garantirà un attestato di qualifica a coloro che frequenteranno i corsi, spendibile nel mondo del lavoro. «Organizzeremo degli affiancamenti per i ragazzi con gli esperti del settore per poter approfondire le conoscenze e, essendo un corso di cooperazione, – evidenzia Melcore – faremo di tutto per creare di momenti di confronto con altri paesi dell’Europa per permettere ai ragazzi di meglio comprendere i contesti lavorativi esteri e creare delle opportunità anche in ambito internazionale». Al termine del Corso di Graphic Design verrà rilasciata la qualifica professionale di “Tecnico di elaborazione del materiale editoriale, ideazione, disegno e controllo del progetto”; mentre, al termine del Corso di 3D Animation, verrà rilasciata la qualifica professionale di “Tecnico della realizzazione di disegni tecnici attraverso rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali fotorealistiche”.

I giovani interessati dovranno presentare:

a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice esclusivamente sull’apposito modulo, scaricabile dai sito https://www.comune.cursi.le.it;

b) Attestazione del titolo di studio posseduto, diploma di scuola media secondaria di secondo grado, rilasciato e ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;

c) Copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.

La Domanda di partecipazione, unitamente ai documenti, dovrà essere trasmessa al Comune di Cursi al seguente indirizzo mail: protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it.

Il progetto è implementato da HRDA (Bulgaria), Comune di Cursi (Italia), Tartu Art School (Estonia) Palidzesim (Lettonia), Solutions Brief Therapy and Counseling Centre (Bulgaria), Alternata S.i.l.o.s. (Italia), Save The Children IASI (Romania), FPC Ltd (Bulgaria).