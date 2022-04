Covid, 97 nuovi casi positivi: 39 nel leccese. Nuovi focolai nella provincia di Lecce, ma scendono i ricoverati. 4 regioni a rischio zona gialla

LECCE – La variante delta avanza, ma negli ospedali pugliesi la situazione resta sotto controllo. Si registrano nuovi focolai nella provincia di Lecce, ma scendono i ricoverati. In Italia c’è aumento dei casi in alcune regioni: Sicilia, Sardegna, Campania e Veneto rischiano di ripiombare in zona gialla. In Spagna torna il coprifuoco in alcune zone.

Calano i ricoverati in Puglia (77 totali): sono 69 (ieri 73) i ricoverati con sintomi, mentre sono 8 quelli ricoverati in terapia intensiva. Con 7.527 (ieri 4.392) test eseguiti, l’indice dei positivi sale notevolmente all’1,29% rispetto allo 0,44% di ieri. Si registra 1 decesso (prov di Lecce) rispetto a 2 di ieri, a 0 di domenica e sabato, ai 2 di venerdì, ad 1 di giovedì e mercoledì, ai 2 di martedì.

I ricoverati scendono da 82 a 77, mentre gli attualmente positivi da 1.879 a 1.712.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, martedì 13 luglio 2021, registra 7.527 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati: 30 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.748.902 test.

245.548 sono i pazienti guariti.

1.712 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.913, così suddivisi:

95.313 nella Provincia di Bari;

25.617 nella Provincia di Bat;

19.860 nella Provincia di Brindisi;

45.218 nella Provincia di Foggia;

27.122 nella Provincia di Lecce;

39.587 nella Provincia di Taranto;

819 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.