Grazia Turco rinuncia al ritorno in Handbike per ragioni di buonsenso e riceve il “Premio all’Impegno Sportivo” C.S.A.In

Doveva tornare a gareggiare dopo tre anni di stop forzato. Il rinnovo del tesseramento con la prestigiosa Cycling D’Aniello e il ritorno agli allenamenti, parevano essere l’alba di un nuovo inizio. L’iniziazione di un nuovo capitolo agonistico nel segno della redenzione. E invece Grazia Turco ha stupito tutti a ancora una volta: ha rinunciato al rientro in handbike in occasione della tappa di Roccaraso per ragioni di buonsenso. Il bene verso il prossimo e la correttezza morale hanno prevalso sulla voglia di redimersi in campo agonistico. Un colpo di scena apprezzato dal mondo dei social, che continua a sostenere la campionessa di mille battaglie.

“Sono stata a contatto con un positivo al Covid-19 e ho preferito rinunciare al ritorno alle gare per impedire la diffusione di un potenziale contagio”. Appuntamento col ritorno alle gare solo rimandato però. La nuova data del rientro è ancora da programmare, ma la presa di coscienza della pluricampionessa di handbike ha lanciato un chiaro messaggio a chi non rispetta le regole atte a contrastare la diffusione del Coronavirus. Nobiltà d’animo e onestà intellettuale hanno sempre contraddistinto l’atleta paralimpica di Vernole che, durante il lungo periodo di pandemia, si è prodigata nel sociale e nell’inclusione mantenendo alto il vessillo dell’integrazione.

Una donna rispettosa delle regole tanto nello sport quanto nella vita. E allora il nobile gesto si è rivelato solo una naturale conseguenza: “Desideravo tornare in gara e avevo promesso di arrivare al traguardo per tutti coloro che combattono e he hanno combattuto – prosegue Grazia Turco -, ma ho dovuto abdicare per il bene del prossimo. Non ho una medaglia da regalare, ma posso donare la mia forza e la speranza. Tornerò a competere e ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e che continuano ad incoraggiarmi”. Sacrifici riconosciuti dal Comitato Regionale C.S.A.In Puglia con la designazione alla seconda edizione del “Premio all’Impegno Sportivo 2021”. Giovedì 5 agosto Grazia Turco riceverà il prestigioso riconoscimento alle 20 presso il piazzale del Lungo Mare Adriatico di Campo di Mare (San Pietro Vernotico).

