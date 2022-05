La Gazzetta del Mezzogiorno dal 2 agosto non sarà più in edicola: un disastro da scongiurare. Le istituzioni e la politica intervengono

Il mondo dell’editoria rischia di subire un altro “lutto economico”. Rischia di venire a mancare un’autorevole voce del giornalismo pugliese: dal 2 agosto La Gazzetta del Mezzogiorno non sarà più in edicola. La società Ledi srl non ha accettato la proroga di un ulteriore mese – fino al 31 agosto – dell’affitto del ramo d’azienda concesso dalla curatela fallimentare di Edisud spa, editrice del giornale in esercizio provvisorio dal dicembre 2020. Il contratto cesserà la propria efficacia domani e la società ha comunicato l’indisponibilità a prorogare oltre il fitto di azienda. Il giornale rientrerà nella disponibilità esclusiva della Edisud e con esso i 144 dipendenti tra giornalisti e poligrafici, “automaticamente retrocessi”. Un disastro sul piano giornalistico e occupazionale da scongiurare al più presto. Intanto, la politica e le istituzioni intervengono per esprimere solidarietà, ma ci vuole di più. Ecco gli interventi pervenuti in redazione nella giornata di oggi:

“Le drammatiche ore che sta vivendo la Gazzetta del Mezzogiorno richiedono da parte di tutti uno sforzo e un impegno straordinario. La Gazzetta, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è un patrimonio della Puglia e del Mezzogiorno. E un giornale, come ha giustamente evidenziato il direttore Michele Partipilo, non è un’impresa come tante altre, che può interrompere la produzione per poi riprenderla quando la procedura fallimentare si compie. Un giornale è invece come il sangue che affluisce al cervello, quando per una qualsiasi ragione questo flusso si interrompe, il soggetto ne subisce conseguenze che non di rado portano alla morte.

Per questo ci rivolgiamo direttamente agli organi della procedura affinché adottino in via d’urgenza nelle prossime ore ogni provvedimento utile alla salvaguardia della Gazzetta del Mezzogiorno, evitando l’interruzione delle pubblicazioni, come indispensabile passo nel percorso per una risoluzione definitivamente positiva della crisi che da troppo tempo attanaglia il giornale.” Lo dichiarano in una nota congiunta con la Segreteria regionale del Partito Democratico i parlamentari pugliesi del PD Marco Lacarra, Ubaldo Pagano, Alberto Losacco, Michele Bordo, Michele Nitti e Paolo Lattanzio, la Sottosegretaria di Stato all’innovazione tecnologica Assuntela Messina e il Senatore Dario Stefano.

Nota del gruppo consiliare del M5S Puglia: La Gazzetta del Mezzogiorno rappresenta un patrimonio inestimabile, non solo per la Puglia, ma per l’Italia intera. La sospensione delle pubblicazioni a partire dal prossimo lunedì sarebbe una perdita per l’intera comunità. Siamo vicini a giornalisti, poligrafici e amministrativi, che hanno fatto grandi sacrifici questi anni pur di continuare a mantenere in vita il giornale. Auspichiamo una veloce soluzione della procedura al Tribunale di Bari e l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità delle pubblicazioni.

Nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D’Attis, Dario Damiani, Vincenza Labriola, Carmela Minuto, Veronica Giannone ed Elvira Savino: “La Gazzetta del Mezzogiorno non è “solo” un’azienda che produce il bene “notizia” e non è “solo” un giornale per la terra di Puglia: è un patrimonio culturale collettivo, costruito nei decenni grazie ad un lavoro intellettuale di prestigio che non può essere interrotto.

Non possiamo che fare un appello alla responsabilità a coloro che, in queste ore, hanno le redini della vicenda: bisogna esperire ogni strada utile a garantire una solida e certa ripresa dell’attività.

Immaginare l’interruzione della pubblicazione rappresenta un colpo durissimo alla storia della Puglia e a decine e decine di professionisti che fino ad oggi hanno continuato ad informare i cittadini nonostante le tantissime difficoltà dovute al momento di grave incertezza”.

“Bisogna fare ogni sforzo possibile per scongiurare un lungo periodo di interruzione dell’uscita del quotidiano più diffuso nel Sud Italia. Comprendiamo la complessità della procedura fallimentare per l’affidamento della società, ma chiediamo ogni sforzo utile a fare “bene” e soprattutto a fare “presto”, per garantire il migliore e più solido rilancio del giornale, perché ogni giorno di stop delle pubblicazioni peserebbe sul quotidiano, sulla redazione e sull’intero territorio “. Tanto dichiara il Commissario Regionale della Lega Puglia Roberto Marti.

Il movimento politico CON e il gruppo consiliare alla Regione Puglia CON Emiliano sono accanto a giornalisti e poligrafici della Gazzetta del Mezzogiorno e a tutti i lettori di Puglia e Basilicata. Lo storico presidio meridionale di libertà di pensiero e informazione, messo a rischio dalle ultime vicende, deve continuare a vivere e a crescere nell'era della comunicazione digitale.

Auspichiamo che la procedura innanzi al Tribunale di Bari si concluda al più presto, con una aggiudicazione che dia stabilità e certezze a lavoratori e cittadini.

Vigileremo, anche sollecitando la task force della Regione Puglia, guidata da Leo Caroli, affinché ciò che è avvenuto non si ripeta". "La Gazzetta del Mezzogiorno non è solo una 'azienda' ma anche e soprattutto un pezzo della storia del Sud a cui va garantita continuità. Questo non solo a tutela dei posti di lavoro di giornalisti e poligrafici, ma anche nel rispetto di tutti coloro che vedono nel giornale un momento necessario della propria vita quotidiana. È ora di provare a ripartire o, meglio, di provare a non fermarsi". Lo dichiara il deputato barese di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "La Gazzetta del Mezzogiorno è un patrimonio per l'informazione della Puglia e di tutto il sud, che va salvaguardata con ogni mezzo possibile in queste ore complicate. La situazione purtroppo è drammatica e serve il massimo impegno da parte di tutti i soggetti in campo affinché si possa risolvere in maniera positiva una crisi che ormai va avanti da troppo tempo. Auspichiamo che gli organi preposti alla procedura adottino in via d'urgenza tutti i provvedimenti utili ad evitare l'interruzione delle pubblicazioni già nelle prossime ore, in maniera tale da poter poi guardare al futuro con maggiori solidità e certezze". Lo dichiarano i parlamentari pugliesi della Lega: la deputata Anna Rita Tateo, il senatore Roberto Marti ed il Sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso. "La sospensione delle pubblicazioni per la Gazzetta del Mezzogiorno è una ferita vera per l'informazione italiana. Si tratta di un quotidiano che ha dato voce e rilevanza al Meridione". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. "Per questo motivo confidiamo che si compiano tutti gli sforzi possibili affinché il quotidiano torni in edicola quanto prima e siamo vicini in queste ore così difficili ai giornalisti e ai dipendenti", conclude. Adriana Poli Bortone: "Come donna del Sud mi fa rabbia quello che sta accadendo a La Gazzetta del Mezzogiorno, come fondatrice di Io Sud non posso immaginare un vulnus del genere; sarebbe una perdita di grande peso la chiusura del giornale, una testata storica che rappresenta una finestra culturale di grandissimo rilievo in termini di democrazia dell'informazione. La Gazzetta, tra l'altro ha delle professionalità decisamente importanti che garantiscono obiettività, pluralismo e crescita del territorio. Sarebbe veramente un peccato perdere professionalità del genere che danno lustro al giornalismo del Mezzogiorno. La Gazzetta del Mezzogiorno è una voce storica del Mezzogiorno d'Italia e ritengo che se non si riesce a trovare altra soluzione bisognerebbe dare spazio ad un azionariato popolare perché la testata è di tutti i cittadini del Mezzogiorno d'Italia che si sentono liberi nell'espressione, tutelati nell'immagine e ben rappresentati dalle narrazioni sempre corrette e sempre puntuali e di rilievo, ragionate e obiettive di tutti quanti i professionisti che hanno sempre dato lustro a questo giornale. Penso che i cittadini meridionali che sono stati privati di tante cose non vorranno anche essere privati di una testata che rappresenta una larga parte della storia del Mezzogiorno d'Italia e che ha contribuito a fare e raccontare la storia del nostro territorio, della nostra gente, mettendo in luce a volte anche situazioni scomode, denunciando spesso e facendo emergendo fatti che sarebbero rimasti sommersi, raccontando la bellezza di una terra dalle molteplici risorse che talvolta non vengono utilizzate adeguatamente. Non si può spegnere una voce che ha dato tanto al Sud. Mi auguro, sì che sia un arrivederci come scrive oggi il direttore. Ma noi tutti dobbiamo fare in modo che sia davvero così!" "Una prima pagina che non avremmo mai voluto vedere, quella della Gazzetta del Mezzogiorno, ma nonostante tutto vogliamo ben sperare per il futuro del giornale, e vogliamo credere in un futuro prossimo sulla possibilità di ritrovare in edicola lo storico 'giornale' presto. Anzi prestissimo". Lo dichiara il Segretario della Cisl Puglia, Antonio Castellucci che sottolinea quanto sia importante per la Puglia e la Basilicata la voce della Gazzetta, patrimonio e fonte di informazione pubblica. "Dalla Cisl Puglia in questo momento di grande difficoltà possa giungere forte la solidarietà e la speranza a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. La Cisl è fiduciosa" conclude Castellucci.