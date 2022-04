M5S: “Fondamentale lavorare per l’unione del MoVimento”

PUGLIA – “In questa fase è fondamentale lavorare per l’unione del MoVimento 5 Stelle. Siamo certi che il comitato per riformare il Movimento, profonderà il massimo impegno per realizzare la mediazione necessaria per continuare a remare tutti nella stessa direzione.” Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del M5S Grazia Di Bari, Cristian Casili, Rosa Barone e Marco Galante

“In questi anni al Governo, il M5S ha dato vita a riforme importanti per il Paese grazie al contributo di tutti e questo cammino deve proseguire. Non possiamo permettere che una scissione vanifichi il lavoro fatto sia a livello nazionale che sui territori e ognuno è chiamato a dare il suo contributo per ricomporre la frattura che si è creata. Dobbiamo costruire ponti e non muri: il M5S è forte quando lavora unito”.