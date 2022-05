Nuovo corso di laurea in “Medicina e Chirurgia” a Unisalento: lunedì 19 luglio la presentazione

LECCE – Il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano apriranno i lavori dell’incontro di presentazione del nuovo corso di laurea in “Medicina e Chirurgia”, che sarà avviato il prossimo settembre nell’Ateneo salentino: appuntamento lunedì 19 luglio 2021, alle ore 12, in diretta dal centro congressi del complesso Ecotekne. I lavori si potranno seguire online su https://unisalento.it/medtec1907.

I professori Pietro Alifano e Alessandro Sannino spiegheranno in dettaglio le caratteristiche del corso di laurea che, di taglio “MedTec”, arricchirà la professionalità del medico chirurgo con competenze tecnologiche e metodologiche specifiche dell’ambito dell’ingegneria biomedica. Ospite dell’incontro sarà il Rettore di Humanitas University Marco Montorsi.

Link Sponsorizzato

«Grazie a un intenso lavoro di progettazione e con il fondamentale contributo della Regione Puglia abbiamo messo a punto un percorso formativo altamente innovativo», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «Creeremo un centro di eccellenza nazionale e internazionale per la formazione di professionalità capaci di rispondere alle sfide che la ricerca e l’assistenza medica affronteranno nell’immediato futuro.

Si tratta infatti di un corso ad alta intensità tecnologica, condotto in stretta collaborazione con istituzioni di livello nazionale e internazionale di altissimo profilo. Per parlarne, lunedì prossimo avremo il piacere di dialogare con Marco Montorsi, Rettore della Humanitas University che per prima in Italia ha realizzato un percorso “MedTec”, divenuto in pochi anni un’esperienza di successo; un’esperienza a cui il nostro progetto si è ispirato e con la quale è già attiva una stretta collaborazione».

Link Sponsorizzato