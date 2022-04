Una passeggiata notturna nel “Bosco e Paludi di Rauccio” in compagnia della Cooperativa Terradimezzo

LECCE – Le escursioni notturne mirano non solo a far conoscere l’universo parallelo e misterioso che vive le tenebre, ma anche a fare esperienza del silenzio della natura e di ciò che esso evoca. Un’atmosfera suggestiva – si legge nel comunicato – farà da scenario ad una escursione notturna nel Bosco del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”, dove scienza, racconti e tradizioni popolari saranno miscelati insieme per creare una magica serata.

Lungo il percorso sarà possibile soffermarsi ad ascoltare i suoni notturni del Bosco, lasciandosi affascinare dai racconti sulle erbe e dalle leggende legate alle piante mediterranee.

Si potrà anche assistere prima della partenza allo spettacolo emozionante della liberazione di uccelli notturni a cura del Centro di Recupero Animali Selvatici di Calimera.

Appuntamento alle ore 19:30 in Area PreParco.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per info :333 9855341

È prevista una quota di partecipazione – Gratuito per i bambini sotto i 6 anni.