SmartRail 4.0: Comune di Otranto, TEaK ed Università del Salento per migliorare la mobilità dei borghi del futuro

Il Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (CUIS) ogni anno indice un concorso per il finanziamento di progetti d’iniziativa locale da realizzare sul territorio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto d’intesa con l’Università del Salento, l’Accademia delle Belle Arti di Lecce e il Conservatorio Musicale di Lecce.

Come ormai avviene da diversi anni, TEaK ha aderito ad alcuni progetti di ricerca presentati dai comuni aderenti, in collaborazione con l’Università del Salento. L’Associazione, in particolare, ha deciso di cofinanziare l’iniziativa SmartRail 4.0 in collaborazione con il Comune di Otranto e il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento.

Link Sponsorizzato

SmartRail 4.0 è risultato ammissibile al finanziamento, classificandosi primo tra i progetti presentati.

L’obiettivo generale del progetto è di valutare la sostenibilità economica e i vantaggi per il territorio derivanti dall’implementazione della rete di trasporti pubblici ferroviari tra Lecce e Otranto. In particolare, verrà condotto uno studio per valutare la correlazione tra sistema di trasporti pubblici e flussi turistici, al fine di verificare gli impatti delle politiche locali ispirate alla smart city, sulla sostenibilità e sulla qualità della vita dei cittadini. Il progetto, inoltre, ha come finalità quella di dimostrare l’importanza dell’efficientamento dei collegamenti diretti tra Otranto e Lecce, snodo dei principali mezzi di trasporto ferroviari, per consentire la destagionalizzazione del turismo.

Link Sponsorizzato

L’iniziativa è coordinata dai proff.ri Miglietta, De Leo e Stefanelli e coinvolge anche giovani ricercatori dell’Università del Salento tra cui la dott.ssa Benedetta Coluccia ed il dott. Giulio Paolo Agnusdei.

“Urge un tavolo di confronto con le Ferrovie del Sud Est in quanto partner imprescindibile per la realizzazione concreta delle azioni di progetto, nonché per la valorizzazione della smart mobility nel nostro territorio” dichiara la dott.ssa Coluccia, reduce dalla partecipazione alla tre giorni organizzata da ALIS dal titolo “Trasporti, Logistica e Sostenibilità. Green e Blue economy per la ripartenza”.