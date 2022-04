Tennis in carrozzina, al Circolo Tennis Maglie due giorni dedicati a sport e disabilità intellettive e relazionali

MAGLIE (Lecce) – Sabato 10 e domenica 11 luglio, con inizio alle ore 9, sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Maglie, si svolgeranno due giornate dedicate al tennis e disabilità intellettive relazionali con un torneo di tennis e una giornata promozionale per il tennis in carrozzina.

L’iniziativa, che si svolge per la prima volta in Puglia dopo altre due tappe in altre regioni, è organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Disabilità Intellettive e Relazionali (FISDIR), in collaborazione con il Circolo Tennis Maglie e l’Associazione Amici Per Lo Sport (APLS) di Lecce. con numerosi atleti che vengono da varie regioni italiane Friuli, Lombardia, Toscana, Lazio, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

In concomitanza del torneo si svolgerà domenica una giornata promozionale dedicata al tennis in carrozzina, con la partecipazione di tre atleti salentini e un atleta del Friuli Venezia Giulia, al fine di far conoscere questa disciplina ad un pubblico sempre più ampio.

Alla manifestazione saranno presenti il consigliere regionale FIT e direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo, il delegato provinciale FIT, Elio Pagliara, il presidente regionale FISDIR Puglia, Floriana De Vivo, presidente del CIP Puglia (Comitato Italiano Paralimpico), Giuseppe Pinto, il presidente regionale ACSI (Associazione Cultura Sport e Tempo Libero), Antonio Pascali, e il fiduciario regionale Tennis in Carrozzina e Responsabile per la Puglia e Basilicata settore tennis FISDIR il tecnico nazionale Enrico Ranieri.

Un invito al pubblico è rivolto da Ranieri: “Siamo orgogliosi di ospitare a Maglie, per la prima volta in Puglia, questa manifestazione. Ci auguriamo che questo tipo di manifestazioni possano avere un seguito e l’interesse da parte degli sportivi e che possano far avvicinare sia atleti con disabilità cognitive e relazionali sia in carrozzina”.

Per il consigliere regionale della Federtennis e direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Quando ci è stato proposto di ospitare e organizzare questo tipo di manifestazione, abbiamo aderito con entusiasmo e dimostrare la nostra sensibilità nei confronti del mondo della disabilità e dare l’opportunità ai tanti appassionati del tennis di assistere ed apprezzare le performances sportive di questi atleti speciali”.