Un rumore poi divampano le fiamme: incendio distrugge un’Audi. Si valuta pista dolosa

TAURISANO (Lecce) – Prima il rumore, poi le fiamme che hanno avvolto il veicolo divorandolo in pochi istanti. Incendio d’auto nella notte a Taurisano, a pochi passi dal centro del paese.

Era l’una circa quando il fuoco ha avvolto un’Audi Q5 parcheggiata lungo via Vittorio Veneto, a ridosso di alcune abitazioni. L’auto, di proprietà di un 31enne originario di Gagliano del Capo e residente in Svizzera, attualmente ospite in casa dei genitori, è andata completamente distrutta.

Link Sponsorizzato

Ad accorgersi dell’incendio sono stati alcuni residenti della zona, che hanno subito lanciato l’allarme chiamando il 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, che sono riusciti a domare le fiamme.

Non è stato possibile salvare nulla dell’auto, completamente incenerita, ma almeno sono stati scongiurati ulteriori danni all’abitazione di fronte alla quale era parcheggiata, che ha riportato serie conseguenze travolta dall’azione distruttiva del fuoco. Il prospetto è stato completamente annerito, le finestre sono andate in frantumi a causa del forte calore e gli infissi in legno sono andati in cenere, senza contare gli ulteriori danni interni.

Link Sponsorizzato

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Taurisano, che hanno partecipato ai rilievi dei vigili del fuoco e avviato le indagini del caso. Gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di alcuni residenti della zona che prima di accorgersi dell’incendio hanno udito un forte rumore, una sorta di boato.

Qualcuno ha anche notato strani movimenti intorno all’auto andata in cenere e avrebbe visto anche un individuo allontanarsi in tutta fretta. Gli elementi raccolti fino ad ora porterebbero gli agenti sulla pista dell’atto doloso, ma ancora resta tutto nel campo delle ipotesi.

Nelle scorse ore hanno ascoltato il proprietario del veicolo, che ha dichiarato di non avere idea di un eventuale movente che possa aver spinto qualcuno ad agire contro di lui, arrecandogli danno. Saranno le indagini a chiarire i dettagli di questa misteriosa vicenda.

1 of 3