Covid, la risalita continua: 360 nuovi casi, 118 nel leccese. Una comitiva di turisti rientra col COVID da Gallipoli. Fedele: “Aumento inevitabile per feste abusive”

PUGLIA – La variante delta avanza ogni giorno nella nostra regione: le autorità sanitarie sono a lavoro per frenare sul nascere la quarta ondata. Tra i turisti contagiati che hanno trascorso le vacanze a Gallipoli ci sono 4 ragazze venete. Loro si aggiungono a una lunga schiera di turisti rientrati nelle regioni di residenza con il COVID, che hanno optato per un tampone molecolare, dopo aver avvertito alcuni sintomi. “Gallipoli e dintorni è una zona che ci sta dando tanto da fare – spiega il direttore SISP Alberto Fedele – È tutto correlato all’incremento del turismo. Ma anche a Lecce il numero di nuovi positivi è abbastanza elevato. Come numeri di casi dovremo soffrire per questo mese: aumenteranno e a settembre dovremmo riuscire ad arginare questa nuova risalita tra i giovani, soprattutto non vaccinati, che è dovuta soprattutto a un dilagare di feste abusive. Con le discoteche chiuse i ragazzi si organizzano nelle ville e nelle case private”.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 7 agosto 2021, registra in Puglia 17440 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 360 casi positivi: 63 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.978.308 test.

247615 sono i pazienti guariti.

3260 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257458, così suddivisi:

96.148 nella Provincia di Bari;

26.071 nella Provincia di Bat;

20.289 nella Provincia di Brindisi;

45.718 nella Provincia di Foggia;

39.946 nella Provincia di Taranto;

874 attribuiti a residenti fuori regione

423 casi provincia di residenza non nota.