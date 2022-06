Guardia di finanza: passaggio di consegne al Comando provinciale di Lecce tra Carbone e Ciotti

Ha avuto luogo, questa mattina, nella Caserma “G. Miccoli”, alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Francesco MATTANA, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, tra il Colonnello t.ST Luigi CARBONE ed il Colonnello t.ST Stefano CIOTTI.

Link Sponsorizzato

Alla cerimonia hanno partecipato tutti gli Ufficiali e i Comandanti di Reparto della Provincia di Lecce, oltre ad una nutrita rappresentanza di Finanzieri in servizio ed in congedo delle locali Sezioni A.N.F.I..

Link Sponsorizzato

Il Col. Luigi CARBONE, dopo tre anni al comando delle fiamme gialle salentine, andrà a Roma per ricoprire un prestigioso incarico presso il Comando Generale del Corpo.

Nel suo discorso di commiato, il Colonnello, pienamente soddisfatto per il periodo trascorso, ha rimarcato l’impegno profuso dal Corpo nello svolgimento dei compiti istituzionali ed ha ringraziato il Comandante Regionale Puglia e tutto il personale dipendente per la grande collaborazione fornita che ha permesso al Comando Provinciale – in sinergia con tutte le altre Istituzioni locali – di raggiungere brillanti risultati di servizio, in uno scenario reso ancora più difficile dall’emergenza sanitaria pandemica.

Il Col. Stefano CIOTTI, la cui ultima esperienza professionale in ordine di tempo, prima del trasferimento al Comando Provinciale di Lecce, è stata quella di Comandante del Gruppo Fiumicino Aeroporti, nel proprio discorso di insediamento ha rivolto un indirizzo di saluto al Comandante Regionale Puglia, Gen. D. Francesco Mattana, esprimendo la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere.

Proseguendo, il nuovo Comandante Provinciale, confidando nel fattivo sostegno dei suoi collaboratori, ha dichiarato la ferma volontà di proseguire, con ogni sforzo possibile, a mantenere l’elevato livello di efficienza della Guardia di Finanza nel Salento, a difesa dei cittadini onesti ed in collaborazione con le altre Istituzioni locali.

Il Comandante Regionale Puglia ha, quindi, ringraziato il Col. t.ST Luigi CARBONE per il prezioso lavoro svolto durante la sua permanenza al Comando Provinciale di Lecce, rivolgendo contestualmente al Col. t.ST Stefano CIOTTI i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico.