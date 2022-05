“La Gioia condivisa”, svelata la classifica ufficiale del Concorso che strizza l’occhio alla Gioia

ARNESANO (Lecce) – Tempo di svelare il nome dell’Artista e dell’Opera vincitrice del Concorso d’arte indetto dall’Azienda vinicola Mocavero di Arnesano finalizzato alla ricerca di un’Opera che racchiudesse il concetto di Gioia post Covid da tramutare in etichetta di un nuovo vino rosso in edizione limitata.

Gioia, Ottimismo, rinascita. Queste le parole chiave del concorso d’arte su cui erano chiamati a cimentarsi gli Artisti di Puglia nel realizzare un’Opera che potesse diventare l’etichetta di un nuovo vino.

43 Risposte di “Gioia”, ovvero Opere presentate al concorso, 38 selezionate per la gara. Una giuria di esperti le ha valutate attentamente concentrandosi su quegli aspetti che potessero colpire l’occhio e il cuore.

È l’opera “Stardust 27.7.17” dell’artista salentino Simone Corvaglia ad aver sbaragliato la concorrenza ed essersi aggiudicato il premio di 1000 euro e la possibilità di vedere la propria Opera diventare un‘etichetta speciale di un nuovo vino rosso in edizione limitata della Cantina Mocavero.

L’Opera ha colpito la giuria per il flusso di colori e il vortice che generano le pennellate: immaginando di avere un calice di vino in mano e di farlo ondeggiare, quel moto ondoso è lo stesso che potremmo dire si propaghi nel nostro animo quando qualcosa di bello ci accade… siamo pervasi da Gioia, sentiamo le stelle nello stomaco, sentiamo la testa girare, vogliamo abbandonarci a un flusso, all’istinto senza giudizi, pensieri, problemi,

“Questa è per noi l’idea di Gioia… la vita è un circolo…tutto passa, tutto scorre… Siamo in una fase di passaggio, dalle pennellate in toni freddi dell’esterno di questa opera veniamo proiettati, catapultati, attratti verso un centro di colori caldi, gioiosi… Si può dire, dal buio del Covid alla luce di una nuova Gioia, di una nuova vita post Covid.

Abbiamo percepito la Gioia di quest’Opera e per noi questa è quella che, tra tutte le Opere che hanno partecipato al nostro concorso, ci ha trasmesso maggiormente l’idea di Gioia, una Gioia che, per nostra natura, abbiamo associato al vino” così commentano in un unico coro i titolari dell’Azienda e la responsabile comunicazione.

“Il centro caldo o meglio “il cuore caldo” di quest’Opera fatta di toni rossi e arancio (il colore per eccellenza in psicologia quale simbolo di Gioia) per noi rappresenta il nostro vino, che è ciò che sappiamo far meglio, ma rappresenta anche la luce in fondo al tunnel, è “liquido rosso inebriante che scorre rapido a liberare energia, flusso di carica elettrica, detonatore di bellezza” per usare le parole dell’Artista Simone Corvaglia.

Quest’Opera ci infonde Gioia, il suo movimento è un fenomeno magnetico che ci incanta e ci trascina verso sogni fatti di speranze, desideri… è un vortice di gioia creato dal magnetismo e virtuosismo dei colori e delle pennellate ma è anche magia..quella di affidare i sogni alle stelle… e quello che ci resta è..polvere di stelle.

Ecco l’Opera che diverrà l’etichetta del nuovo vino “STARDUST 7.17.27” di Simone Corvaglia che, raggiunto al telefono lo scorso mercoledì per essere informato (come da regolamento) di aver vinto il concorso, ha esclamato dicendo “Che Gioia!”

“La Gioia è anche nostra di aver percepito nel tono della voce di questo giovane artista salentino il suo entusiasmo, il suo apprezzamento per il concorso e la sua spontanea gioia immensa, che è anche la nostra e speriamo anche la vostra”.

Il concorso è sì terminato ma il percorso di Gioia non è che all’inizio: adesso l’Opera sarà adattata per diventare l’etichetta speciale del vino speciale che sarà un inno alla Gioia, per brindare tutti insieme al ritorno di momenti felici. Iniziando dall’evento in cui il vino sarà presentato, in autunno, nella Cantina rinnovata per diventare più green ed ecosostenibile. Un evento che sarà occasione di ammirare dal vivo tutte le Opere presentate al Concorso.

E per il futuro? Probabilmente un nuovo concorso aperto anche ad artisti oltre il confine pugliese!

Sui social aziendali è possibile visionare la classifica social.

Descrizione dell’Opera fornita dall’Autore stesso, che si firma Monè:

Se dovessi dare un concetto di gioia:

È l’istinto che guida la mia mano, liquido rosso inebriante scorre rapido a liberare energia… Flusso di carica elettrica, detonatore di bellezza.

È già nella mia mente il colore, prima ancora che si sommino gli elementi.

Il tutto è più della somma delle sue parti.

Monè

CLASSIFICA UFFICIALE

1° # 34 STARDUST 7.17.27 di SIMONE CORVAGLIA

2° # 33 SERENDIPITÀ di MATTEO MANCA

3° # 37 TORNARE IN FIORE di COSIMO DAMIANO CORVAGLIA

4° # 30 REBIRTH di DEBORA DE MASSIMO

5° # 12 ENERGIA VITALE di ANTONELLA QUARTA

6° # 16 IL BALLO DELLA GIOIA di GIUSEPPE SALVATORE SPADAVECCHIA

7° # 2 APES di DALILA MOGAVERO

8° # 25 NEL VIGNETO di ALESSANDRA CONGEDO

9° # 32 RITORNO A SOGNARE di MARIA NOVELLA ZAZA

10° # 3 APPAGANTE IN CALDE LUCI di GRAZIA TERESA SALIERNO

11° # 22 LADY SALENTO di EMANUELA LOSCANNA

12° # 20 LA LUCE RITROVATA di ANGELA LILIANA LEREDE

13° # 35 TERRA MIA – LA GIOIA di CATERINA (KATYA) ABBRESCIA

14° # 13 FERMENTO di MARIELLA TARANTINO

15° # 27 PASQUETTA di EMILIA RUGGIERO

16° # 31 RISVEGLIO ALLA GIOIA di MADIA INGROSSO

17° # 14 GIOIA GLOBALE 21 di COSIMO DAMIANO VALERIO

18° # 18 IRIS di RUBEF CELIO

19° # 6 CATARSI di MARTINA CARBONE

20° # 8 COLORFUL SMILE di LAURA SANTOVITO

21° # 23 LéVEOIS (GèNESIS) di TERESA LORUSSO

22° # 10 DANZARE ANCORA di ANGELA LILIANA CUSCELA

23° # 17 IL POZZO DELLA GIOIA di ANGELO (HORUSRA) RUSSO

24° # 19 LA LUCE DI GAIA di ANNAMARIA DI MAGGIO

25° # 24 MIO NONNO di DORIANA LANZILLOTTI

26° # 29 PUGLIA PEOPLE di VINCENZO MARAGLINO

27° # 38 UN CALCIO ALLA PANDEMIA! di FABIOLA MALINCONICO

28° # 1 ALTALENA D’UVA di NOEMI DE VITIS

29° # 36 TORMENTO ED ESTASI di MADDALENA ANNARITA MODUGNO

30° # 39 UVA UBRIACA di ANTONELLA LATORRATA

31° # 41 WINE BURLESQUE di PAOLA BALESTRA

32° # 15 GOCCE DI GIOIA di MARCO LEONARDO SEDILE

33° # 26 OLTRE LO SGUARDO di ANNA ALEMANNO

34° # 5 BRINDIAMO ALLA VITE di VITO SPADA

35° # 28 PLUMAGE di MARIA NOVELLA PERRONE

36° # 7 CIN, CIN! di DANIELA SCHIAVONE

37° # 40 VIVACE IMMAGINAZIONE di ALBERTINA ORLANDUCCIO

38° # 21 LA MUSA DI BACCO di ANTONELLA LOZITO

MENZIONI SPECIALI

11 DOVE ALL’ULIVO SI ABBRACCIA LA VITE di DE GIORGI ENZO

Questione di anagrafe! I documenti di identità di Enzo De Giorgi indicano un luogo di nascita non in Puglia…Ecco perché abbiamo dovuto escludere la Sua Opera dalla gara.

A lui e alla sua interpretazione di Gioia va la Menzione Speciale dell’intera Giuria.

Opera magnifica, raffinata ed elegante, poetico il riferimento alla Puglia.

33 SERENDIPITÀ DI MATTEO MANCA

Motivazioni:

Omaggio alla donna e alla questione sociale di parità di diritti.

5 BRINDIAMO ALLA VITE di VITO SPADA

L’ingegno e l’originalità dell’installazione che potrebbe fungere da spot promozionale.

APES di DALILA MOGAVERO

L’essenzialità e il design grafico tipico di un logotipo.

35 TERRA MIA – LA GIOIA di ABBRESCIA CATERINA (KATYA)

Abbiamo apprezzato i tratti e la dovizia di particolari nel rendere omaggio alla nostra Puglia.

La nostra Terra è gioia, grazie all’Artista per aver messo insieme tante bellezze.

Lo stile potrebbe essere valutato per altri progetti.

16 IL BALLO DELLA GIOIA di GIUSEPPE SALVATORE SPADAVECCHIA

Raffinatezza astratta e il richiamo alla Danza quale settore artistico indebolito dalla situazione attuale.

24 MIO NONNO di DORIANA LANZILLOTTI

Tema sociale: anziani e disabilità.