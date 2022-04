“Musica da Oscar”, l’omaggio a Ennio Morricone al Chiostro dei Teatini di Lecce

LECCE – “Musica da Oscar” mercoledì 4 agosto alle ore 20,45 nel Chiostro dei Teatini di Lecce: protagonista del tributo al grande compositore Ennio Morricone sarà l’Orchestra Filarmonica Pugliese nell’ambito della rassegna “Teatini in Musica 2021” organizzata dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce.

L’orchestra, diretta dal suo direttore principale Giovanni Minafra e con la partecipazione della voce solista Antonella Giovine e della voce recitante Alessia Garofalo, eseguirà un intenso programma di brani tratti dalle colonne sonore più celebri realizzate dal compositore, musicista e maestro d’orchestra romano: “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”, “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America” e tante altre ancora.

Musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva come le scene di film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le musiche raffinate e semplici di Ennio Morricone sono un autentico vocabolario di suggestioni che è sempre emozionante sfogliare.

L’Orchestra Filarmonica Pugliese racchiude molte delle migliori giovani individualità provenienti da tutta la Puglia. Costituita nel 2013, subito patrocinata dalla Regione, si è esibita nei più importanti Teatri e luoghi di interesse culturale pugliesi ed è stabilmente nei cartelloni dei maggiori Enti e Fondazioni locali patrocinati dal Ministero della Cultura.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).

Biglietti in vendita online e nei punti vendita Vivaticket.

In caso di pioggia, l’evento si svolgerà nel Teatro Apollo.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

The Hateful Eight

Nuovo Cinema Paradiso

Giù la testa

C’era una volta in America

Il Buono, il Brutto e il Cattivo

C’era una volta il West

Metti, una sera a cena

Nella Fantasia

BIGLIETTI (prezzi comprensivi di prevendita)

Primo Settore: Intero € 20, Ridotto* € 17, Under 12 anni € 10

Secondo Settore: Intero € 15, Ridotto* € 12, Under 12 anni € 10

ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA (7 spettacoli)

Intero € 120, Ridotto*: € 100

*La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Abbonati Camerata

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.