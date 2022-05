Olimpiadi, la Puglia è ancora d’oro: Massimo Stano primo nella 20 km di marcia

Continuano le soddisfazioni per gli atleti pugliesi nell’Olimpiadi di Tokyo. Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro della 20 km di marcia. Dopo l’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo e l’argento di Luigi Samele nella scherma, è arrivato l’oro olimpico per un altro pugliese. Il settimo oro azzurro a Tokyo 2020.

“Quanto orgoglio pugliese! Non possiamo non esprimere una gioia immensa per i risultati straordinari conquistati a Tokyo dagli atleti della nostra Regione. È il segno evidente di un mondo, quello sportivo, che nel nostro territorio c’è e sforna atleti di altissimo livello, tanto da scalare le vette delle Olimpiadi. Un’emozione immensa: li ringraziamo per aver dato così tanto lustro alla Puglia e ringraziamo anche tutte le società sportive pugliesi che lavorano con passione e abnegazione, portando a casa successi strepitosi. Che giornate memorabili!”. Scrivono in una nota ol commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.