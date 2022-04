Arriva a Lecce la più grande comunità scientifica cardiologica nazionale

LECCE – Si sta per riunire, il 25 settembre all’Hilton Garden Inn di Lecce, la più grande comunità scientifica cardiologica pugliese e nazionale per discutere di prevenzione cardiovascolare, utilizzo dei nuovi anticoagulanti orali, verranno esaminati dei casi clinici di scottante attualità e si dibatterà sulla gestione integrata nella valutazione strumentale del cardiopatico.

Gli organizzatori del Congresso Regionale ANCE Puglia 2021, il dottore Luigi Dante Giuncato, Segretario Regionale ANCE Puglia e la dottoressa Giuseppina De Benedittis, Consigliere Nazionale ANCE, con l’aiuto dei Segretari Provinciali, Giovanni Carlà, Lecce, Antonio D’Adamo, Brindisi, Giuseppe Lantone, Taranto, Pierluigi Russo, Trani, hanno tutti contribuito alla realizzazione di un evento che ha l’obiettivo di promuovere uno scambio ed un’interazione scientifica tra tutti i partecipanti su argomenti di grande importanza per la nostra quotidianità e di creare una rete territoriale innovativa per la gestione clinico-terapeutica delle malattie cardiovascolari in Puglia e tra la Puglia e le altre regioni italiane.

Sei le Letture di altissimo livello affidate alla professoressa Eloisa Arbustini da Pavia, presentata dal professore Alessandro Distante, i professori, tutti provenienti da Roma, Luigi Cataldi, presentato dal dottore Giuseppe Colonna. Furio Colivicchi, Presidente Nazionale ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), Luigi Marzio Biasucci, presentato dal dottore Marco Di Franco di Palermo, il dottore Carlo D’Agostino da Bari, presentato da Alessandro Cafaro, emodinamista leccese e il dottore Luigi Vernaglione da Brindisi, presentato da Mario Gallucci, nefrologo leccese.

Il focus della giornata sarà su: ‘Effetti del COVID nei malati con cardiomiopatie’; ‘Evoluzione della Scuola di Medicina’; ‘Nuove opportunità nella terapia delle dislipidemie’; ‘Infiammazione e malattia coronarica’; ‘Diagnosi precoce d’ipertensione polmonare e l’importanza di un’efficace integrazione Ospedale-Territorio’, ‘Novità emergenti dallo studio Fast in tema di terapia dell’iperuricemia nel cardiopatico’.

La partecipazione al convegno sarà gratuita e a numero chiuso, massimo 100 partecipanti. La richiesta di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria organizzativa Mitt Solutions di Lecce entro il 24 settembre o tramite fax 0832868090 o tramite e-mail segretria@mittsolutions.com. Il Provider Nazionale ECM ha affidato al corso di aggiornamento 7 crediti formativi ECM.