Covid, 156 nuovi casi: 25 nel leccese. L’intervista del direttore Gorgoni al sottosegretario Sileri: “Raggiungere il 90% dei vaccinati anche contro la variante Mu”

PUGLIA – «Non dobbiamo affatto considerare il Green Pass un obbligo nascosto o indiretto verso la vaccinazione. Al contrario, è uno strumento che ci consente di poter ritornare a godere di maggiori libertà nella vita di tutti i giorni. In effetti il Green Pass poggia su “due gambe”: quella del vaccino e quella della diagnostica mediante tampone e test rapidi. E per qualunque atto terapeutico e diagnostico, laddove vi è un’alternativa, non si può parlare di obbligo. Inoltre, pensiamo agli effetti positivi che l’introduzione ed estensione del Green Pass ha comportato: nonostante alla fine di giugno la variante Delta abbia sostituito le altre varianti prevalenti, fino ad allora è stata brillantemente contenuta grazie, da un lato, al completamento del ciclo vaccinale, dall’altro alla diagnostica legata al rilascio del green pass, che ha consentito di rintracciare i positivi fuori dalla catena di contagio, confermandosi un ottimo mezzo diagnostico».

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (chirurgo e accademico), in una lunga intervista realizzata dal direttore del Corrieresalentino.it, Gaetano Gorgoni, e pubblicata integralmente sull’Eco di Bergamo di oggi, spiega che il Green pass ha uno scopo anche diagnostico e di prevenzione: per convincere gli scettici spiega che sua moglie si è vaccinata mentre allattava il secondo figlio. L’obiettivo è raggiungere il 90% dei vaccinati per tenere alla larga chiusure ed evoluzioni del virus più contagiose.

Link Sponsorizzato

Eppure, nonostante la vaccinazione di massa, anche quest’inverno si rischiano nuove chiusure. Ci sono regioni a rischio zona gialla? La Lombardia andrà avanti senza chiusure, secondo lei?

«Sebbene l’incidenza del virus e la sua trasmissibilità siano in diminuzione, al momento alcune Regioni risultano classificate a rischio moderato. Con l’introduzione dei nuovi parametri per determinare i colori delle regioni, che danno più peso al tasso di occupazione in area medica e nelle terapie intensive, a rischiare il passaggio in zona gialla è la Calabria, che si andrà ad aggiungere alla Sicilia. La Lombardia non rischia».

Link Sponsorizzato

Tra le varianti di cui potremo sentire molto parlare in futuro c’è la variante che viene dalla Colombia (Mu). I vaccini funzioneranno con tutte le varianti in circolazione o ancora non abbiamo certezze?

«La variante Mu è stata individuata per la prima volta in Colombia e l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha inserita nella lista delle cosiddette “varianti d’interesse” e quindi non ancora fra quelle “under concern”, cioè che generano preoccupazione. Va tenuta sotto controllo e monitorata perché presenta una costellazione di mutazioni che indicano che potrebbe sfuggire al sistema immunitario. Tuttavia, non ci sono dati che dimostrano chiaramente che la Mu possa “bucare” i vaccini, ma solo alcuni studi preliminari che evidenziano una riduzione nella capacità di neutralizzazione dei vaccini di persone vaccinate e convalescenti, in modo simile a quanto osservato per la variante Beta. Al momento, comunque, la variante Mu è poco diffusa in Italia. Secondo quanto riferito dall’Istituto Superiore di Sanità, negli ultimi 45 giorni ne è stato rilevato un solo caso. Del resto, il virus fa il suo lavoro continuando a mutare per la sua stessa sopravvivenza e quindi quello che possiamo fare è contenerne la diffusione arrivando a coprire con la vaccinazione la più alta percentuale di popolazione vaccinabile, idealmente il 90%».

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DEL 18 SETTEMBRE 2021



Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 18 settembre 2021, mette in luce 156 nuovi casi in regione. I test eseguiti nelle scorse 24 ore sono 15.194 (ieri 13.482): l’indice dei positivi scende all’1,03% rispetto all’1,30% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto ai 5 di ieri, ad 1 di giovedì, ai 4 di mercoledì e martedì, ai 3 di lunedì, a 0 di domenica, ai 2 di sabato.

Su 156 (ieri 175) nuovi positivi, 25 (ieri 56) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati salgono da 195 a 206 (+11), mentre gli attualmente positivi scendono da 3.246 a 3.231 (-15).

Dei 206 ricoverati, 187 (ieri 176) sono con sintomi, mentre 19 (ieri 19) sono in terapia intensiva.

NUOVI CONTAGIATI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 55

Provincia di Bat: 11

Provincia di Brindisi: 28

Provincia di Foggia: 19

Provincia di Lecce: 25

Provincia di Taranto: 18

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: -1