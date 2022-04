Covid, 186 nuovi casi: 24 in provincia di Lecce. 5 nuove famiglie contagiate a Casarano, tra cui bambini di uno e due anni. Quasi tutti i ricoverati non sono vaccinati

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 25 settembre, mette in luce 186 (ieri 157) nuovi positivi, 24 (ieri 59) si registrano in provincia di Lecce. Con 14.682 (ieri 13.030) test eseguiti, l’indice dei positivi si stabilizza all’1,27% rispetto all’1,21% di ieri. A Casarano sono positivi anche alcuni bambini di un anno e due anni: 5 nuove famiglie infette, tra cui il gestore di una pizzeria. Sono quasi tutti asintomatici. Alcuni erano vaccinati, quindi la malattia non si è sviluppata. La quasi totalità dei ricoverati in Puglia non sono vaccinati.

Si registra 1 decesso rispetto ai 3 di ieri, ai 4 si giovedì, ai 3 di mercoledì, a 1 di martedì, a 0 di lunedì, domenica e sabato.

Salgono i ricoverati: ora sono 190 (ieri 187),

mentre gli attualmente positivi scendono da 2.978 a 2.908 (-70).

Dei 190 ricoverati, 171 (ieri 168) sono con sintomi, mentre 19 (ieri 19) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 65

Provincia di Bat: 28

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 29

Provincia di Lecce: 24

Provincia di Taranto: 26

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 6