Covid, 196 nuovi casi in Puglia: ancora con molti nuovi positivi la provincia di Lecce (40). In 5 nella terapia intensiva del DEA, gravissimo un 80enne non vaccinato

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi mette in luce 196 nuovi casi: ancora una volta la provincia di Lecce è quella con più positivi (superata solo da Bari), ben 40.

Con 12.337 (ieri 14.436) test eseguiti, l’indice dei positivi sale all’1,59% rispetto allo 0,76% di ieri.

Si registrano 3 decessi rispetto a 1 di ieri.

Complessivamente i ricoverati sono 201 (ieri 218),

mentre gli attualmente positivi scendono da 3.125 a 3.048 (-77).

Dei 201 ricoverati, 181 (ieri 196) sono con sintomi, mentre 20 (ieri 22) sono in terapia intensiva.

Sono diventati 5 i pazienti ricoverati nella Terapia intensiva COVID del DEA di Lecce: il nuovo arrivo è un paziente gravissimo non vaccinato di 80 anni. “Mi meraviglio che ci siano ancora tanti 80enni non vaccinati: che senso ha non vaccinarsi a quell’età? Sono quelli che rischiano di più se contraggono la malattia” – afferma il direttore del reparto, Giuseppe Pulito.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 92

Provincia di Bat: 10

Provincia di Brindisi: 15

Provincia di Foggia: 21

Provincia di Lecce: 40

Provincia di Taranto: 13

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 0