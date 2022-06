Covid, Burioni: “Senza vaccino mutazioni più contagiose. Vaccinandosi potrebbe emergere un virus resistente”

Mentre la vaccinazione di massa va avanti, resta ancora una grossa percentuale di incerti. Sono 5579130 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri in

Puglia (dato aggiornato alle ore 18 (Report del Governo nazionale), 89.1 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale perl’emergenza, 6236546. Il virologo, professor Roberto Burioni, oggi su Twitter ha tenuto una vera e propria lezione per i dubbiosi: il vaccino serve a non rendere sempre più contagioso il virus, ma è chiaro che il SARS-CoV-2 cercherà di sopravvivere mutando in modo da poter neutralizzare il vaccino. Il guaio è che abbiamo a che fare con un virus che muta velocemente.

Ecco le parole di Burioni:

“Se succede nel mondo senza vaccini questo virus comincia a mutare (abbiamo già detto come) e le mutazioni che conferiscono al virus un vantaggio (che tipicamente è costituito dalla maggiore contagiosità) cominciano a emergere e a prendere il sopravvento. A un certo punto il virus arriverà alla massima contagiosità, infetterà la maggior parte degli abitanti della Terra e poi darà periodiche ondate epidemiche infettando i nuovi nati, non immuni, quando avranno raggiunto un numero tale da sostenere una trasmissione virale intensa. Questo è accaduto per il morbillo, per la rosolia, per l’epatite A e per tanti altri virus: li abbiamo già trovati belli ed evoluti secoli (o millenni) dopo il loro passaggio all’uomo. Il coronavirus ha fatto esattamente la stessa cosa: nel marzo 2020 è comparsa una prima variante che ha preso velocemente il sopravvento, poi è arrivata la variante alfa (inglese) che si trasmetteva di più ed è diventata quella dominante, ora c’è la delta che è ancora più…contagiosa di quella alfa e sta velocemente prendendo il suo posto. Come conseguenza, il virus attuale è molto diverso da quello che circolava l’anno scorso: il virus è immensamente più contagioso (teniamone conto quando pensiamo alla apertura delle scuole). A un certo punto è arrivato in tempo record e nel pieno della pandemia, per la prima volta nella storia dell’Uomo, un vaccino molto efficace. A questo punto la variante conveniente per il virus non è più solo quella che si diffonde di più, ma anche quella che riesce a infettare i già vaccinati. Una simile variante, in assenza di vaccino, non avrebbe alcun vantaggio e non emergerebbe mai. Ma in presenza di vaccinati potrebbe emergere. Quindi, in un certo senso, è la vaccinazione a tappeto a creare le condizioni nelle quali un virus resistente potrebbe emergere. Però non fate l’errore di considerare questo un effetto negativo dei vaccini: senza vaccini la variante non potrebbe emergere semplicemente perché troverebbe la strada libera verso il contagiare tutto il mondo. Il vaccino è un ostacolo che il virus PROVA a superare con una variante. Ci riuscirà? Questo non possiamo saperlo. Fino al momento in cui scrivo queste righe una variante in grado di sfuggire al vaccino non è emersa, e nulla fa pensare che possa emergere, e se emergesse potrebbe essere meno patogena e/o meno contagiosa. Però siccome prevedere il futuro non rientra tra i compiti di uno scienziato, di più non si può dire.

Che cosa si può invece dire con certezza? Che per generare varianti il virus deve replicarsi infettando le persone”.

Link Sponsorizzato

Insomma, con questo virus non c’è nulla di certo: non bisogna mai dare nulla per scontato. La battaglia è ancora lunga. Oggi Italia ci sono 12 ricoverati in più in terapia intensiva (da 547 a 559 in 24 ore), sono 4 in meno i ricoverati con sintomi (da 4.117 a 4.113).

I deceduti scendono da 57 a 34.

L’indice dei positivi sale dall’1,56% all’1,74%.

Il numero dei guariti giornalieri (4.922) risulta anche oggi superiore rispetto al numero dei casi (4.664).