Federalberghi: “Rispettare la data del 20 settembre per le aperture delle scuole pugliesi: la bella stagione in Puglia dura di più”

PUGLIA – “Gentilissimi, oggi 13 settembre in molti istituti scolastici della nostra regione e della nostra provincia riparte l’anno scolastico, e in diversi altri ciò avverrà nei prossimi giorni. Una scelta che si inserisce, ovviamente, nella legittima autonomia istituzionalmente riconosciuta ai singoli istituti ma che si pone in contrasto con l’indicazione della Regione Puglia che, insieme alle organizzazioni sindacali, aveva fissato l’inizio dell’anno scolastico per il prossimo 20 settembre”. Lo scrive Federalberghi in una lettera indirizzata al Direttore Generale USR Puglia, al Dirigente USP Lecce e ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia di Lecce.

“E soprattutto, a mio parere, una scelta che appare avulsa e decontestualizzata in un territorio che sta vivendo un significativo prolungamento della stagione turistica in questo mese di settembre, con le nostre città piene di turisti italiani e stranieri e una tenuta climatica che consente anche un prolungamento della stagione balneare, con tutto l’indotto che ciò può generare per il nostro sistema turistico dopo un anno e mezzo di crisi nera.

Già in passato sia personalmente che come Federalberghi Confcommercio, ho avuto piacere di interloquire con il sistema degli istituti scolastici della provincia, perché davvero li ritengo istituzioni fondamentali per lo sviluppo futuro del territorio e perché ritengo che tale ruolo strategico vada “agito” in stretta sinergia con il territorio stesso, con il suo sistema d’impresa, e con tutte le sue caratteristiche. Sarebbe un bel segnale se il territorio, nel suo complesso, contribuisse con tante piccole e grandi scelte della propria organizzazione sociale (calendario scolastico in primis) a definire il mese di settembre come un mese quanto più possibile “turistico”, per sostenere l’indotto ad esso connesso, e quindi indirettamente anche l’incoming di questo periodo dell’anno (piuttosto che l’outgoing di Carnevale).

Avremmo piacere come organizzazione di categoria di poter essere ascoltati come parti sociali in futuro, cosa che del resto sta iniziando ad avvenire, anche dietro nostra sollecitazione, rispetto ai fabbisogni occupazionali e formativi, sempre al fine di serrare i ranghi come istituzioni e contribuire in maniera congiunta allo sviluppo del nostro territorio

Auspicando che non manchi l’occasione per confrontarci ancora su questi temi. Vi saluto cordialmente”.