“Fiera Salento Sposi”, Lecce ha alzato il sipario sulla fiera del coraggio e simbolo della ripartenza

LECCE – Con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Lecce, si è svolta il 25-26 settembre presso il Grand Hotel Tiziano una nuova edizione di Fiera Salento Sposi, un progetto che da 10 anni desidera valorizzare la tradizione e la cultura #madeinsalento, ideato e organizzato nel dettaglio dalla Platinum Eventi di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli.

Il primo evento del Sud, ma anche del resto d’Italia, ha messo in scena 90 aziende del territorio tra: abiti da sposa e sposo, hair style e make up, fedi nuziali e jewelery, lista nozze, finanziamenti per matrimonio, addobbi floreali, bomboniere, servizio foto e video, catering e banqueting, animazione e intrattenimento, torta nuziale, wedding planner, noleggio auto per matrimoni, abbigliamento da cerimonia per testimoni, damigelle, paggetti e per tutti gli invitati, viaggio di nozze e luna di miele, arredamento interni ed esterni. Insomma, tutti i temi che scandiscono uno dei giorni più belli della vita di uomini e donne. Inoltre a grande richiesta per le coppie di sposi alcuni workshop per il giorno del sì con Marica Caracciolo di Iside20 e la Wedding Planner Natasha Grande.

Una vastissima scelta di idee e consigli, che nel rispetto delle misure anti-covid, ha dato occasione alle numerosissime coppie di sposi, giunte tra sabato e domenica, di poter organizzare al meglio il giorno del loro Sì.

“Siamo ripartiti da Lecce, ritrovando la serenità di un anno e mezzo fa – afferma l’organizzatore Giovanni Conversano – Questa è stata la fiera del coraggio. Purtroppo questo lungo periodo segnato dalla pandemia, non ha permesso a molte aziende di riprendersi, ma altre invece sono ripartite e hanno garantito la loro presenza in questa due giorni, in cui il mondo del wedding è tornato in mostra, più forte che mai”.

“Quello del wedding è un settore che è riuscito a ritrovar luce durante quest’estate appena trascorsa – commenta l’assessore allo Sviluppo economico, attività produttive del Comune di Lecce Paolo Foresio – e non posso che ringraziare Giovanni e Giada per questo straordinario lavoro, per aver messo in scena ancora una volta una fiera bella e con tante possibilità di scelta. Mi auguro che questa sia solo la prima fiera di una lunga serie di nuovi eventi”.

“Ripartono le ferie e riparte il wedding, un settore strategico per il nostro territorio – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci – La Puglia è una delle principali location che vengono scelte per matrimoni locali e internazionali. Questa fiera, di vastissima scelta, è stata caratterizzata da tanti attori e noi non potevamo che supportarla”.