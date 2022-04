Il Comune di Minervino sostiene le famiglie: fino a 200 euro a bambino per attività ricreative

MINERVINO (Lecce) – L’Amministrazione Comunale di Minervino di Lecce ha deciso di supportare le famiglie con un rimborso spese fino a 200 euro per ogni minore tra i 3 e i 14 anni impegnato, dal 1/6/21 al 31/10/2021, in attività ludico-ricreative, di educazione non formale o attività educative all’aperto e sportive.

Per accedere al contributo, i cittadini interessati dovranno semplicemente presentare copia dell’avvenuta iscrizione e del versamento della quota di partecipazione, insieme all’ attestato di frequenza rilasciato dal gestore/titolare del corso frequentato. Il sostegno economico potrà essere corrisposto sia per corsi organizzati nel comune di Minervino, sia in altri comuni che i ragazzi residenti hanno frequentato.

Link Sponsorizzato

“È una misura che abbiamo fortemente voluto per sostenere concretamente le famiglie che hanno incoraggiato i propri figli a partecipare a eventi ludico–ricreativi, sportivi ed educativi sostenendo, pertanto, dei costi – spiega il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Ferraro – L’Amministrazione comunale, sulla base dell’esperienza passata, ha pertanto deciso di estendere il contributo anche alle famiglie che con sacrificio hanno aderito ad attività organizzate fuori dal Comune di Minervino.”

“Ci auguriamo che le risorse restituite possano essere rimesse in circolo aderendo a nuove iniziative che consentiranno ai ragazzi di riappropriarsi degli spazi e della libertà di muoversi giocare divertirsi”, commenta il sindaco Ettore Caroppo.

Link Sponsorizzato

L’importo massimo del contributo è vincolato al numero di domande pervenute e alle risorse stanziate dal Ministero della Famiglia, previste per i Comuni dal Decreto Sostegni Bis del 25 maggio 2021. Nel caso in cui la richiesta fosse superiore al finanziamento disponibile, il rimborso previsto potrà essere rimodulato al ribasso.

Per richiedere il contributo è possibile inviare la domanda all’indirizzo pec: protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it o consegnarla all’Ufficio Protocollo – via duca degli Abruzzi – Minervino di Lecce entro e non oltre il 15/11/2021.