Integrazione Ospedale-Territorio: rete innovativa per la gestione delle malattie cardiovascolari

LECCE – Finalmente si torna a fare convegnistica in presenza, ne trae beneficio soprattutto il settore sanitario, al centro delle cronache di questi ultimi due anni, duramente colpiti dal Covid.

Si torna a discutere e ad approfondire, durante i congressi medici, per una maggiore diffusione di conoscenze aggiornate.

Di malattie cardiovascolari e gestione clinico-terapeutica se n’è parlato a Lecce, dove si è tenuto il Congresso Regionale Ance Puglia 20121. Evento che ha l’obiettivo di promuovere uno scambio ed un’interazione scientifica, tra tutti i partecipanti, su argomenti di grande importanza e di creare una rete territoriale innovativa per la gestione clinico-terapeutica delle malattie cardiovascolari in Puglia e tra la Puglia e le altre regioni italiane.

La più grande comunità scientifica cardiologica pugliese e nazionale si è confrontata per un’intera giornata ed ha discusso di prevenzione cardiovascolare, utilizzo dei nuovi anticoagulanti orali, ha esaminato dei casi clinici di scottante attualità e dibattuto sulla gestione integrata nella valutazione strumentale del cardiopatico.

Gli organizzatori del Congresso Regionale ANCE Puglia 2021, il dottore Luigi Dante Giuncato, Segretario Regionale ANCE Puglia e la dottoressa Giuseppina De Benedittis, Consigliere Nazionale ANCE, si dicono soddisfatti del convegno.

Per Giuseppina De Benedittis, cardiologo Territoriale Asl Lecce, è un convegno che riunisce le forze di tutta la regione e mira a creare una rete innovativa, che possa coniugare varie istituzioni; università e ospedale, per assicurare ai pazienti terapie che siano innovative e sempre più efficaci.

Le sei letture magistrali hanno dato preziose indicazioni per affrontare al meglio la pratica clinica. Focus del congresso su ‘Effetti del COVID nei malati con cardiomiopatie’; ‘Evoluzione della Scuola di Medicina’; ‘Nuove opportunità nella terapia delle dislipidemie’; ‘Infiammazione e malattia coronarica’; ‘Diagnosi precoce d’ipertensione polmonare e l’importanza di un’efficace integrazione Ospedale-Territorio’, ‘Novità emergenti dallo studio Fast in tema di terapia dell’iperuricemia nel cardiopatico’.

Il professore Alessandro Distante, Presidente Isbem, sottolinea che il congresso Ance è un incontro straordinario, che dimostra come l’interazione tra ricerca e formazione, ai fini dell’assistenza, è qualcosa di essenziale. Per il professore “Il convegno sta dimostrando, per chi avesse dei dubbi, che senza ricerca e senza formazione l’assistenza non può migliorare”.

Mitt Solutions di Lecce, agenzia di comunicazione ed eventi, dal 2012 si riconferma la segreteria organizzativa del Congresso Regionale Ance Puglia.

Da anni l’agenzia si occupa di eventi scientifici, convegni medici, in modalità sia live, che full digital. L’agenzia per far fronte all’emergenza Covid ha creato una specifica divisione per l’organizzazione di congressi medici digitali, con uno staff dedicato e strumenti all’avanguardia.

Roberto Calogiuri, titolare dell’agenzia, è sempre pronto ad intraprendere nuove avventure con determinazione e professionalità. “Rispondiamo alle esigenze formative del personale sanitario e delle aziende del settore, gestendo ECM e altri accreditamenti. Il nostro team segue congressi medici nell’ambito di health care, e-healt, convegni in presenza, ibridi e digitali a livello nazionale. Punto di forza? Ci distinguiamo per il rapporto creato con il cliente e per la capacità di offrire soluzioni creative e innovative. Il congresso Ance è un appuntamento che si riconferma dal 2012 con la nostra agenzia. Ormai non è solo lavoro, ma rapporto umano e diretto con i nostri clienti, che diventano per noi parte integrante delle nostre giornate, obiettivo dare sempre di più e andare incontro ad ogni esigenza. Si diventa una grande famiglia”.