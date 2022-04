Parte un altro anno scolastico, l’assessore Leo: “Ragazzi, siete stati forti, con lo stesso coraggio vincerete tutte le sfide”. Gli auguri del governatore Emiliano

PUGLIA – L’assessore all’Istruzione e alla Formazione della Puglia, professor Sebastiano Leo, ha voluto inviare un messaggio augurale per l’avvio del nuovo anno scolastico agli studenti ed alle studentesse pugliesi:

“Care ragazze e cari ragazzi,

eccoci tutti insieme ad intraprendere un nuovo anno scolastico!

Un anno di nuovi e vecchi incontri, con i vostri insegnanti e docenti e, soprattutto, con i vostri compagni e le vostre compagne, per incrociare quegli sguardi e sorrisi che, sono sicuro, sapranno sciogliere la tensione dei due anni appena trascorsi e sapranno dare nuova energia per alimentare progetti futuri.

A voi i miei migliori auguri per tutto quello che da oggi la vita, scolastica e non, vi riserverà!

Abbiate cura di voi ragazzi, dei vostri amici, dei vostri cari.

Abbiate cura di questi vostri meravigliosi anni, anni di costruzione di esperienze, di saperi, di relazioni, tutti elementi che andranno a comporre, come un puzzle, la vostra vita futura!

E, tutto questo, avverrà soprattutto nella vostra e nostra Scuola, con i vostri docenti, che sapranno mettervi a disposizione gli strumenti utili e necessari per orientarvi nella vita, per farvi apprezzare la libertà del pensiero, per arricchirvi del sapere creativo, per poter migliorare, grazie a voi, una società veramente inclusiva: il tutto da vivere con passione e genuine emozioni.

In questi ultimi anni siete stati forti nell’affrontare un momento di vita davvero inimmaginabile.

Ora quella forza potrà alimentare il coraggio nel vincere tutte le sfide che la vita riserva, diventerà la capacità di riprendere la vita in pienezza!

A tutti dunque, al personale scolastico e ai piccoli e grandi studenti e studentesse, rivolgo il mio saluto e incoraggiamento, insieme al costante sostegno nel costruire insieme percorsi per il miglioramento del grande e importante mondo della Scuola.

Buon anno scolastico”.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA MICHELE EMILIANO PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO:

“Care ragazze e cari ragazzi,

oggi ricomincia l’anno scolastico. Non faccio affatto fatica a immaginare il vostro entusiasmo nel riprendere un percorso di studio, formazione e socializzazione il cui valore principale consiste nell’aiutarvi a realizzare nella vita qualcosa che vi renda soddisfatti di voi e utili agli altri.

Non veniamo da un periodo facile, ma nulla più della scuola può rappresentare la ripartenza, il rimettersi in marcia, lo spalancare le finestre e riguardare il mondo dritto negli occhi.

Come sempre saranno i vostri insegnanti e le vostre famiglie ad aiutarvi e a sostenervi in questo percorso. Insieme a loro coltiviamo la consapevolezza che è nelle aule e nei laboratori che si impara a vivere e a con-vivere, che si impara a rispettare le diversità e a lavorare sodo per ottenere un risultato.

È nella scuola che con fatica e impegno crescono nuovi cittadini consapevoli e responsabili. È nelle vostre aule che si realizza per voi non solo la conoscenza e l’apprendimento, ma anche la quotidiana bellezza della relazione con l’altro diverso da voi.

Vi giunga, quindi, il mio in bocca al lupo e il mio incoraggiamento allo studio e all’impegno. Confidate nei vostri insegnanti e nelle vostre famiglie, sapranno accompagnarvi come sempre con pazienza, competenza e passione.

Auguri!”