Rotatoria Piazzale Rudiae: approvato il progetto definitivo

LECCE – La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo relativo per la realizzazione di una rotatoria in Piazzale Rudiae, per una spesa complessiva di €. 191.968,56, per metà finanziata con risorse della Regione Puglia e per metà con risorse comunali. L’opera, inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche, si trova all’intersezione di tre importanti arterie stradali (Via Rudiae, Piazzale Rudiae e Via Marcianò) ad oggi insicure, viziate da barriere architettoniche e con una viabilità mal organizzata, dunque pericolose per gli automobilisti e per i soggetti deboli della mobilità come pedoni, anziani, famiglie con passeggini e ciclisti urbani.

La nuova rotatoria avrà un diametro esterno di 38 metri e oltre a fluidificare e rendere più sicuro il traffico veicolare, garantirà maggiore sicurezza ai ciclisti urbani, con la realizzazione di un anello ciclabile (collegato con la pista in via di realizzazione su via Marcianò), e ai pedoni, con spazi salva-pedoni e attraversamenti “intelligenti” che si illuminano al passaggio delle persone. Tutti gli attraversamenti saranno accessibili, i marciapiedi risagomati e dotati delle necessarie rampe per il transito delle persone con disabilità e dei passeggini, il riordino delle aree di sosta e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Tra i risultati attesi l’abbattimento dell’inquinamento acustico ed atmosferico, il miglioramento generale della visibilità sull’incrocio.

La parte centrale della rotatoria sarà colmata da terreno vegetale – migliorando la permeabilità del suolo – e abbellita con la messa a dimora di alberi e piante.

“Questo intervento consentirà di cambiare il volto di un piazzale fondamentale per la mobilità cittadina che oggi in quel tratto si presenta confusa, insicura e pericolosa per automobilisti, pedoni e ciclisti – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – oltre a garantire una circolazione più fluida per le auto, con il suo collegamento alla pista ciclabile in via di realizzazione su via Marcianò, con gli attraversamenti pedonali luminosi e la realizzazione di rampe accessibili alle persone con disabili garantirà ai soggetti deboli della strada di trovare finalmente cittadinanza in una zona della città dove finora era pericoloso avventurarsi. Ringrazio gli uffici del settore Mobilità per il loro prezioso lavoro che ci consentirà di realizzare quest’opera attesa da tanto tempo in particolare dai residenti di Piazzale Rudiae“.

