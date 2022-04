“Sistema Penitenziario in Puglia mai così a fondo”. La protesta: consegna delle chiavi degli istituti pugliesi agli organi di governo

PUGLIA – Continua l’indignazione della Segreteria Generale OSAPP. Il segretario generale Osapp, Pasquale Montesano, e il segretario pugliese Ruggiero Damato protestano e si aspettano il peggio dopo i fatti di Frosinone. Il caos aumenta, il personale non basta, gli investimenti sono esigui.

Domani, a partire dalle ore 9.30, partirà un sit-in fuori le mura del reparto operativo e Provveditorato di Bari, alle ore 11.30. Una delegazione OSAPP si recherà presso la sede della Prefettura dove, nell’antistante piazza, terrà una conferenza stampa e simbolicamente consegnerà le chiavi delle strutture pugliesi all’organo di governo, perché siano consegnate a Roma, non in segno di resa, ma per cercare di ottenere l’attenzione meritata, visto che “il sistema non funziona, necessita di cambiamenti e riforme immediate”.

“La reiterata sottovalutazione delle criticità da parte dell’Amministrazione Penitenziaria e autorità politica del Ministero della Giustizia sulle annali denunce e gli allarmi dell’OSAPP sullo stato pietoso del sistema penitenziario nella regione Puglia, la totale disorganizzazione e violazione delle norme contrattuali, e non solo, ci impongono di intraprendere iniziative sul territorio a tutela degli uomini e donne della polizia penitenziaria – spiegano i vertici Osapp – Criminalità organizzata, soggetti psichiatri le disfunzioni operative, il totale fallimento della vigilanza dinamica con il sovraffollamento e la gravissima carenza degli organici si connotano nella tragica drammaticità degli eventi a grave rischio per gli uomini e donne della Polizia Penitenziaria. I poliziotti penitenziari chiedono aiuto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario DRAGHI, alla Ministra della Giustizia, Marta CARTABIA, al Capo DAP, Bernardo PETRALIA, affinché mantengano le promesse e gli impegni assunti durante la visita presso la C.C. Santa Maria Capua Vetere e prendano nell’immediatezza atto della gravissima situazione carceraria.

“La situazione è al tracollo, nonostante le denunce, nessun interessamento e intervento appropriato è stato apportato. Il personale non c’è la fa più, ma l’amministrazione continua ad avere una visione limitata e non veritiera delle necessità! Il sistema penitenziario è alla deriva: le aggressioni degli ultimi giorni in Puglia stanno caratterizzando e determinano lo stato di malessere del Corpo di Polizia Penitenziaria e di tutto l’apparato sicurezza, che solo grazie allo spirito di sacrificio, abnegazione, senso di appartenenza e l’alta professionalità garantiscono scorrimento e fluidità dei servizi annessi carcere”.

L’Osapp invita le istituzioni a far uscire le carceri dallo stato di abbandono “prima che sia troppo tardi”.