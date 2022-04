Vaccino anti-Covid, l’Asl Lecce organizza un open day nel Centro Commerciale di Cavallino

CAVALLINO (Lecce) – ASL Lecce organizza per sabato 18 settembre, nel Centro Commerciale di Cavallino, un Open day per la somministrazione del vaccino antiCovid per le persone dai 12 anni compiuti in su.

La vaccinazione, ad accesso libero, verrà effettuata nell’ambulatorio medico mobile all’ingresso del Centro Commerciale dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Saranno disponibili tutti i tipi vaccini in uso.

Link Sponsorizzato

I dati sulla copertura vaccinale della popolazione vaccinabile residente in provincia di Lecce sono soddisfacenti: l’81.19% della popolazione dai 12 anni in su ha ricevuto una dose di vaccino e il 72.19% ha completato la vaccinazione. Con questa iniziativa, e con eventi analoghi previsti nelle prossime settimane, ASL Lecce vuole raggiungere gli indecisi e chi, per le ragioni più diverse, non si è ancora vaccinato.

Analizzando la copertura per fasce di età: nella fascia 12/19 anni il 68.52% ha ricevuto una dose di vaccino e il 39.55% ha completato la vaccinazione, nella fascia 20/29 il 70.36% ha ricevuto una dose di vaccino e il 54.88% ha completato la vaccinazione, nella fascia 30/39 il 67.73% ha ricevuto una dose di vaccino e il 56.53% ha completato la vaccinazione, nella fascia 40/49 il 76% ha ricevuto una dose di vaccino e il 68.2% ha completato la vaccinazione, negli over 50 il 90.48% ha ricevuto una dose di vaccino e l’86.32% ha completato la vaccinazione. Sono ancora 34.790 gli over 50 non vaccinati.

Link Sponsorizzato

Ricordiamo che i minorenni – si lecce nel comunicato dell’Asl Lecce – devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre consegnare una delega con documento di identità del genitore assente. Se il minore viene accompagnato da altro parente/adulto occorre la delega di entrambi i genitori.

Per scaricare il consenso informato per i minori 12/18 anni:

https://www.sanita.puglia.it/documents/25176/172762161/Consenso+Informato+Minori/cb7f539b-2316-4483-bd2b-a9dff1d81682

Per scaricare la delega del genitore di minorenne:

https://www.sanita.puglia.it/documents/25176/172762161/Delega+Minori+Vaccino/bd54eb4b-61f7-4479-803d-08cff8723187

Durante l’evento è prevista un’esibizione di una formazione di ultraleggeri dell’AeroClub di Lecce Vega ULM. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Direzione del Centro Commerciale di Cavallino. L’Open Day successivo è previsto nel Centro Commerciale Mongolfiera di Surbo il 25 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

1 of 1