Banca Popolare Pugliese, a Milano una nuova Agenzia dedicata agli agenti in attività finanziaria

LECCE – La Banca Popolare Pugliese, proseguendo nel suo piano di sviluppo con l’offerta dei propri prodotti e servizi, apre un’Agenzia BPP Sviluppo dedicata agli agenti in attività finanziaria a Milano. La sede della nuova agenzia è ubicata in via Mantova 2, nei pressi di Porta Romana, e sarà principalmente dedicata al collocamento di mutui e CQS per privati e famiglie.

L’istituto di credito pugliese – che è nato nel territorio salentino da oltre cento anni, e che per l’ottavo anno consecutivo ha ottenuto il riconoscimento di “Creatore di valore” dalla rivista economica “Milano Finanza” – sta proseguendo nella sua attività di ampliamento della rete distributiva destinata agli agenti in attività finanziaria.

L”apertura ufficiale della nuova Agenzia – prevista per venerdì 22 ottobre alle ore 17 – si inserisce in una road map disegnata dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale che ha già portato all’apertura, nei giorni scorsi, di tre nuove Agenzie a Roma Centocelle, Roma Cassia e Latina, che si aggiungono alle 16 già presenti in 10 regioni italiane.

La presenza della Banca con la rete di agenti in attività finanziaria in cinque regioni italiane conferma la dinamicità e solidità della BPP, che si propone come interlocutore trasparente e affidabile.

