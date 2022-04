Campionati di Società Fispes Puglia, sugli scudi Giuseppe Rollo della Tre Casali e Piero Summa del GS Esercito

Lo sport paralimpico è sceso in pista presso il Campo Scuola “Luigi Montefusco” di Lecce, in occasione dei campionati di Società Fispes Puglia. Atleti provenienti da buona parte del territorio nazionale hanno preso parte alla manifestazione indetta dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, nell’ambito dell’evento sportivo valevole altresì per la seconda prova interregionale di Coppa Italia per atleti paralimpici. Fra i salentini si è distinta la prestazione di Giuseppe Rollo della Tre Casali Asd presieduta da Gianluca Quarta.

Per la prima volta in Italia, Rollo ha testato la nuova carrozzina denominata “Racerunning” sulla distanza degli 80 metri facendo registrare il tempo di poco più di 30 secondi. Si è messo in evidenza anche Piero Summa del Gruppo Sportivo Esercito. L’ostunese si è reso protagonista di una prova maiuscola stabilendo il nuovo record italiano nel getto del peso per la categoria F57. Summa ha scagliato il peso a 9 metri e 21 centimetri portando a casa il record tricolore. Nelle diverse pratiche sportive si sono fatti valere Filippo Mafaro e Sonia D’addabbo della Keep Fit, accompagnati dal professore Peppino Rossano. E ancora Paolo Giannini ed Enzo Cascella della Barletta Sportiva e Vito De Francesco della Tre Casali Asd. L’ottima riuscita della manifestazione è stata accolta dai complimenti e gli attestati di stima del presidente della Fispes Italia, Alessandro Porru.

L’organizzazione dell’evento sportivo è stata curata dal Cavaliere Luigi Renis (delegato provinciale del Coni, vicepresidente della Tre Casali e responsabile del settore paralimpico) e coadiuvata dalla professoressa Teresa Lo Cicero (responsabile tecnico della Fispes Puglia) e da Lorenzo Presicce (delegato provinciale della Fispes Lecce) con il supporto prezioso del professore Antonio Salonne (delegato Fispes Puglia). Hanno contribuito fattivamente alla riuscita della competizione paralimpica Sergio Perchia (consigliere regionale Fidal Puglia), Roberto Perrone (delegato provinciale Fidal Lecce), Saverio Sabina (responsabile provinciale dell’area tecnica Fidal Lecce) e tutto il gruppo dei giudici di gara diretti dal dottore Angelo Gianfreda.

