Chiusura servizi Inps di Casarano. Protesta anche il vescovo: “poveri e anziani costretti a fare centinaia di chilometri”

CASARANO (Lecce) – Mettersi per strada in macchina, magari accompagnati da parenti o amici, per rischiare, spendere soldi e inquinare l’ambiente andando a congestionare il centro del capoluogo.

Rispetto a quanto sta accadendo – pensando anche alla fragilità dell’utenza – la Chiesa locale dice no. Ed in prima linea c’è il vescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli, monsignor Fernando Filograna.

Il trasferimento di alcune prestazioni sanitarie ed assistenziali Inps dalla lontana Casarano alla sede provinciale di Lecce, l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro e la Caritas della Diocesi di Nardò-Gallipoli (rispettivamente diretti da don Francesco Marulli e don Giuseppe Venneri) esprimono forte preoccupazione per le ripercussioni che questa decisione avrà sulle persone che inevitabilmente si vedranno costrette a subire grandi disagi per raggiungere il capoluogo provinciale.

Subito i due sacerdoti evidenziano le difficoltà di spostamento in una provincia in cui la rete dei trasporti è scomoda e frammentata.

“Pensiamo agli anziani – dicono – ai ricoverati delle Rsa che non avendo più il conforto degli affetti familiari e vivendo una situazione di solitudine, saranno costretti ad affrontare tutte le problematiche che li riguardano e a tutti coloro che vivono in povertà o che sono assistiti con grande sacrificio dalle famiglie. Non conosciamo l’iter organizzativo che ha portato l’Inps ad una decisione così importante, ma facciamo appello al sentimento di Umanità e di Carità dei dirigenti perché non dimentichino il ruolo sociale dei servizi offerti e le problematiche degli ammalati”.

Se si considera che l’agenzia di Casarano ha anche competenza sui Comuni del Capo di Leuca che afferiscono, per il centro medico legale, proprio all’Inps casaranese, si comprende come alcune persone, cosiddette fragili tra cui anziani, ammalati e bambini, dovrebbero intraprendere un vero e proprio viaggio di diverse ore tra andata, sosta e ritorno. Con percorsi complessivi che toccano e superano i 130 chilometri. E poi il parcheggio in viale Marche a Lecce, sempre congestionata, con il rischio di sostare a centinaia di metri dalla direzione provinciale dell’Inps. E le spese per benzina e autista. Senza considerare che il decentramento degli uffici aiuta anche a decongestionare i grossi centri direzionali e fornitori di servizi da traffico e inquinamento.

“Sento il dovere di unirmi a quanti esprimono la loro contrarietà in merito al depotenziamento, con probabile chiusura, della sede Inps di Casarano”, dichiara il vescovo Fernando Filograna, che continua: “Si tratta di un servizio fondamentale di previdenza e assistenza per la comunità, che permette ad un numero elevato di persone di usufruire dei servizi senza disagi. Un intervento di depotenziamento non tiene conto delle esigenze delle fasce deboli della popolazione, quali anziani e ammalati, i quali, proprio a causa della loro situazione, devono essere maggiormente amati e tutelati da tutti, dalle istituzioni, dalla Comunità cristiana, dai singoli. Infliggere questa ferita alla sede Inps significa, inoltre, non applicare un principio cardine del vivere civile, quello di sussidiarietà, in base al quale l’istituzione centrale deve esprimere la sua presenza con i servizi ad essa collegati nelle sedi periferiche e nel maggior numero possibile di luoghi, affinché la sua azione sia più capillare ed efficace. Auspico un ripensamento della decisione che tenga realmente conto dell’importanza della sede Inps nella città di Casarano per gli abitanti della stessa e per quelli di altri paesi vicini e che si crei un tavolo di concertazione tra Inps e istituzioni, al quale la comunità ecclesiale potrà fornire volentieri il proprio contributo”.

La segretaria provinciale del Partito Democratico di Lecce, inoltre, fa suo l’appello del senatore Dario Stefano e del consigliere regionale Donato Metallo, i quali espressamente chiedono l’intervento del governo al fine di sventare il pericolo di depotenziamento dell’agenzia complessa di Casarano. “Lo spostamento delle visite sanitarie dalla suddetta sede a quella di Lecce ha creato notevoli disagi ai cittadini (soprattutto alle fasce più deboli), i quali sono costretti a percorrere anche più di 70 chilometri per ricevere le prestazioni erogate dall’ente”. La segreteria provinciale si unisce, quindi, alla richiesta di confermare la presenza del centro medico legale presso la sede casaranese, garantendo la sua effettiva ed immediata operatività, e di elevare la suddetta agenzia complessa a filiale provinciale, in considerazione della sua posizione strategica, visto il suo vasto bacino di utenza, così come già attuato, in situazioni territoriali analoghe, presso le sedi Inps in Calabria.