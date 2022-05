Covid, 167 nuovi positivi: 20 nel leccese. Lopalco: “Circolazione del virus bassissima nelle scuole. Se continuiamo così, sarà come l’influenza”

PUGLIA – L’assessore alla Sanità della Regione, Pier Luigi Lopalco, ci spiega al telefono che siamo sulla giusta strada per uscire dall’emergenza e considerare il COVID come una normale influenza: “Io spero l’inverno che una volta passato l’inverno, se non si svilupperà una variante più aggressiva, possiamo cominciare a ragionare in questi termini. Noi monitoriamo quello che succede all’estero, esattamente come facciamo da sempre per le varianti dell’influenza”. L’epidemiologo è ottimista: “Se facciamo un confronto tra quello che sta succedendo oggi e quello che successo nello stesso periodo dell’anno scorso, non c’è paragone. La circolazione del virus è bassissima nelle scuole. Le ospedalizzazioni del personale scolastico sono quasi nulle. È evidente che il vaccino sta facendo ‘muro’. Le ricordo che l’anno scorso, di questi tempi, è iniziata l’ondata autunnale, che poi porto alla DAD e alle chiusure in Puglia. Oggi qualche positivo c’è, ma ci limitiamo a mettere una settimana in dad la classe e tutto finisce lì”.

Lopalco afferma che il vaccino sta funzionando e che non bisogna spaventarsi per la nuova sottovariante inglese, perché ce ne sono decine di nuove in circolazione. “In Gran Bretagna è stata sbagliata la vaccinazione: per molto tempo si sono limitati a un’unica dose Astrazeneca e ora ne pagano le conseguenze. Noi dobbiamo puntare sulla terza dose ai fragili e per le categorie a rischio”. L’importante è, secondo il professore Lopalco, che le mutazioni del SARS-CoV-2 circolino poco e che incontrino sempre gente vaccinata, così il virus si depotenzierà. L’epidemiologo, inoltre, garantisce che su 6 milioni di inoculazioni del vaccino eseguite in Puglia non c’è nemmeno un effetto collaterale serio. “Nessuna miocardite grave o infarto: qualcuno ha attribuito effetti al vaccino che non sono correlati in realtà. Chi ha avuto quei problemi, comunque li avrebbe subiti, anche senza vaccino”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 167 nuovi positivi residenti sul territorio regionale: 20 si registrano in provincia di Lecce. Sono 21.387 (ieri 22.606) i test eseguiti: l’indice dei positivi sale allo 0,78% rispetto allo 0,65% di ieri.

Si registra 1 decesso rispetto ai 2 di ieri, ai 3 di martedì, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica e sabato, ai 2 di venerdì e giovedì.

Complessivamente i ricoverati sono 151 (ieri 148)

mentre gli attualmente positivi salgono da 2.018 a 2.063 (+45).

Dei 151 ricoverati, 132 (ieri 131) sono con sintomi, mentre 19 (ieri 17) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 37

Provincia di Bat: 14

Provincia di Brindisi: 19

Provincia di Foggia: 35

Provincia di Lecce: 20

Provincia di Taranto: 39

Residenti fuori regione: -1

Provincia in definizione: 4