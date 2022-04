Covid, 66 nuovi casi: 20 nel leccese. Un nuovo decesso. Nuovi focolai nelle scuole salentine, ma numero di attualmente positivi e ricoverati sempre in calo

PUGLIA – Anche se ogni settimana si registrano nuovi casi nelle scuole salentine (di recente pure in una scuola superiore a Lecce e in due scuole della provincia, ma soprattutto nelle primarie), gli attualmente positivi e i ricoverati sono in diminuzione. Sono stati registrati alcuni contagi in una scuola elementare leccese nelle scorse 24 ore. I professori contagiati, essendo vaccinati, guariscono velocemente. La variante delta, che l’anno scorso a costretto tutti alla didattica distanza, quest’anno viene arginata grazie alla vaccinazione che ha avuto molto successo nel mondo scuola.

Il governo centrale, utilizzando il green pass, sta puntando al 90% di inoculazioni tra i vaccinabili. Nell’ultima settimana si registrano adesioni da record alla vaccinazione di massa: questo perché senza certificato verde non si lavora.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 17 ottobre 2021, segnala 66 (ieri 134) nuovi positivi, 20 (ieri 43) si registrano in provincia di Lecce. Sono 16.031 (ieri 21.315) i test eseguiti: l’indice dei positivi scende allo 0,41% rispetto allo 0,63% di ieri.

Si registra 1 decesso rispetto ad 1 di ieri, ai 2 di venerdì e giovedì, ad 1 di mercoledì, ai 7 di martedì, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica.

Complessivamente i ricoverati sono 152 (ieri 152),

mentre gli attualmente positivi scendono da 2.170 a 2.159 (-11).

Dei 152 ricoverati, 134 (ieri 134) sono con sintomi, mentre 18 (ieri 18) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 18

Provincia di Bat: 5

Provincia di Brindisi: 1

Provincia di Foggia: 13

Provincia di Lecce: 20

Provincia di Taranto: 6

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 1