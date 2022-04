Covid, 76 nuovi casi in Puglia: 7 in provincia di Lecce. Curva del contagio in discesa già da un mese: calano contagi, decessi e pressione negli ospedali

PUGLIA – Continuano a decrescere i numeri dei positivi pugliesi e soprattutto leccesi. Il bollettino epidemiologico di oggi, lunedì 11 ottobre, segnala 76 nuovi casi in Puglia e solo 6 a Lecce. Calano contagi, decessi e pressione negli ospedali. “Il vaccino ha fatto la differenza – spiega Alberto Fedele, direttore del Dipartimento Igiene dell’Asl – I non vaccinati continuano a morire, mentre i vaccinati difficilmente finiscono in ospedale. Per esempio i vaccinati della RSA di Racale non hanno avuto conseguenze gravi, pur avendo contratto il virus, proprio grazie al vaccino. Non riteniamo di aver vinto la guerra al COVID, ma con i vaccini abbiamo bloccato la pressione sugli ospedali del Salento”.

Con 7.566 (ieri 12.099) test eseguiti, l’indice dei positivi sale all’1,00% rispetto allo 0,51% di ieri.

Non si registrano decessi: ieri vi abbiamo dato notizia di un carabiniere deceduto con il COVID (non era vaccinato).

Complessivamente i ricoverati sono 155 (ieri 154),

mentre gli attualmente positivi salgono da 2.382 a 2.402 (+20).

Dei 155 ricoverati, 134 (ieri 135) sono con sintomi, mentre 21 (ieri 19) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 7

Provincia di Bat: 0

Provincia di Brindisi: 3

Provincia di Foggia: 54

Provincia di Lecce: 7

Provincia di Taranto: 1

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 4