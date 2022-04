Covid, 88 nuovi casi in Puglia: 16 in provincia di Lecce. Sempre meno ricoverati e positivi

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di questa domenica 3 ottobre mette in luce 88 nuovi pugliesi contagiati (i test sono stati molto di meno:13.057), tra cui 16 leccesi. Oggi non si registrano decessi.

L’indice dei positivi scende allo 0,67% rispetto allo 0,97% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto ad 1 di ieri.

Su 88 (ieri 138) nuovi positivi, 16 (ieri 29) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati sono 158 (ieri 158),

mentre gli attualmente positivi salgono da 2.566 a 2.596 (+30).

Dei 158 ricoverati, 141 (ieri 143) sono con sintomi, mentre 17 (ieri 15) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA Provincia di Bari: 35 Provincia di Bat: 5 Provincia di Brindisi: 6 Provincia di Foggia: 19 Provincia di Lecce: 16 Provincia di Taranto: 1 Residenti fuori regione: -1 Provincia in definizione: 7