“Da Sud” seconda giornata di dialoghi su ambiente, ripresa economica, sicurezza e clima. Cingolani frena: “ La transizione energetica, climatica, ecologica va fatta in modo sostenibile”

LECCE – Nella mattinata di oggi al teatro Apollo si è tenuta la seconda delle giornate “Da Sud” organizzate dal senatore Dario Stefàno, Presidente della Commissione Politiche Europee. Nell’incontro di oggi si è parlato di PNRR, Bene Comune, Sviluppo e Sicurezza e Mezzogiorno.

Tali argomenti sono stati affrontati da un parterre di tutto rispetto erano presenti infatti il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani presente al dibattito in diretta streaming che parlando di obiettivi a difesa dell’ambiente ha detto: “Bisogna diffidare da chi ideologizza l’approccio. La transizione energetica, climatica, ecologica va fatta in modo sostenibile senza lasciare nessuno indietro. Tutto questo va fatto nei prossimi nove anni, questa decade è cruciale. Se andremo troppo veloci, chiuderemo troppe cose e troppa gente perderà il lavoro e questo non è sostenibile. Se andremo troppo lenti, non riusciremo a recuperare e il cambiamento globale lo pagheranno i nostri figli e nipoti. Non abbiamo nessun piano B, c’è solo una cosa da fare nei tempi che abbiamo determinato. Sono quelli che riescono a garantire la sostenibilità sociale, lavorativa e la sostenibilità ambientale”.

Gianna Fracassi, vice segretario generale CGIL;

Sergio Fontana, presidente Confindustria Puglia;

Anna Grazia Maraschio, assessore all’Ambiente, Urbanistica, Paesaggio della Regione Puglia;

Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato agli Affari Europei che nel suo intervento ha ribadito: “È necessario che il parlamento, il governo, le regioni, i comuni, gli attori sociali vadano nella stessa direzione altrimenti avremo dei problemi. Noi abbiamo un piano che si deve sviluppare, abbiamo delle risorse da programmare, delle rate che hanno delle scadenze, la prima sarà il primo gennaio prossimo, a cui sono legati degli obiettivi, dei target. Il ministero dell’economia e finanza ha già distribuito le risorse. I ministeri hanno allocazioni di risorse, quindi la mappa degli interventi è già tutta in campo, insieme a delle riforme importantissime come quella della pubblica amministrazione e della giustizia, ma se noi guardiamo a questo cronoprogramma, alle immense risorse e su questo ci costruiamo su polemiche non si va da nessuna parte”.

Un dibattito a più voci moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Emilia Patta, e preceduto dai saluti istituzionali del prefetto di Lecce, Maria Rosaria Trio e del sindaco Carlo Salvemini che nel suo discorso di saluto ha affrontato il tema dei cambiamenti climatici affermando: “Secondo un recente sondaggio, che è stato reso disponibile, si parla, relativamente ai cambiamenti climatici, di un’attenzione dell’81% degli italiani che li considerano un’emergenza prioritaria da contrastare il prima possibile. Ma il 65% degli italiani, è questo è un dato sul quale riflettere, non sa bene cosa deve fare per vivere in modo sostenibile. Bisogna quindi accompagnare i cittadini italiani verso la consapevolezza di un cambiamento che non deve essere vissuto come traumatico e che avrà impatti economici, sociali, culturali e civili”.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di scendere un nel dettaglio cercando di far conoscere e condividere la strategia complessiva individuata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle numerose misure che ci accompagneranno negli anni grazie all’importante impegno assunto dal nostro Governo e dall’Europa per dare una risposta concreta alla crisi sociale ed economica resa ancora più grave dalla pandemia. L’incontro odierno dedicato al tema sviluppo e sicurezza insieme al prossimo del 23 ottobre agevolerà la comprensione della strategia prevista dal piano che mette in campo uno sforzo corale straordinario per lo sviluppo come d’imprese economica ed inclusiva capace di colmare i divari sociali ed occupazionali e di attuare una piena transizione ecologica e digitale. Il sistema economico nazionale che rinasce si fortifica grazie agli investimenti alle opportunità emergenti devono poter contare su basi solide fatte di trasparenza.