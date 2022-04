Don Antonio cuore giallorosso da Collepasso ad Oleggio

Don Antonio è nato a Galatina il 5 agosto del 1989 e dal 12 settembre del 2020 è parroco della parrocchia Cristo Re di Collepasso nominato dal Vescovo di Otranto il Monsignor Donato Greco.

Persona carismatica, straordinariamente umile e sempre disponibile con tutti. Per la sua giovane età ha saputo raccogliere intorno a sé generazioni varie; ascoltare le sue omelie sono motivo di gioia e orgoglio per ogni fedele. Un giovane sacerdote che ha saputo far riscoprire e a far ricredere i veri valori della Chiesa. Don Antonio è molto attivo anche sul fronte Associazionismo, con alcune di esse ne fa attivamente parte tra cui Fidas e Aido. È stato testimonial per alcune campagne di sensibilizzazione promuovendo la donazione del sangue e degli organi.

Da sempre amante del calcio, praticato per diletto, tifa Lecce portando nel cuore i colori giallorossi che sconfinano sino in Piemonte e precisamente quel di Oleggio dove è situato il Lecce Club intitolato all’attuale Presidente Saverio Sticchi Damiani e del quale Don Antonio è un virtuale socio.

“L’intera comunità di Collepasso augura tanta forza salute e gioia lungo il cammino di Don Antonio di fede ecclesiale.”