Fondazione Megamark: budget record per la nona edizione di ‘Orizzonti Solidali’, il bando di concorso rivolto al terzo settore pugliese

Un budget record quello per la nona edizione di ‘Orizzonti solidali’, il bando di concorso destinato al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila.

Dopo un anno di pausa forzata a causa dell’emergenza sanitaria, la Fondazione destinerà 280mila euro (contro i 250 messi a bando) per finanziare i 14 progetti risultati vincitori tra i 268 che hanno partecipato al concorso, volti a sviluppare in tutto il territorio pugliese iniziative in ambito sociale, culturale, ambientale e dell’assistenza sanitaria. Nelle nove edizioni, tra il 2012 e il 2021, la Fondazione ha finanziato 100 progetti – di cui 11 in provincia di Lecce – con una donazione totale di quasi 1,8 milioni di euro.

Sei delle iniziative saranno realizzate nel barese, tre nella BAT, tre in provincia di Foggia e una ciascuna in quelle di Lecce e Taranto; per quanto riguarda gli ambiti di appartenenza, invece, otto progetti riguardano l’assistenza sociale, due la sanità, due si occuperanno di cultura e due di ambiente.

In provincia di Lecce l’associazione BlaBlaBla Aps di Trepuzzi, con il progetto ‘L’orto di B’ realizzerà laboratori ludico-didattici e ambientali per bambini e bambine volti alla progettazione, creazione e mantenimento di un orto in un contesto urbano e sociale caratterizzato da edilizia popolare.

«Dopo un periodo di necessario arresto dovuto all’emergenza sanitaria – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark – oggi torniamo a sostenere col nostro bando il terzo settore pugliese che, instancabilmente, si dedica ai meno fortunati, oggi più che mai bisognosi di qualcuno che tenda loro la mano. Ai volontari va il mio più sincero augurio di proseguire, attraverso queste ammirevoli iniziative, quel percorso virtuoso che porta a fare del bene, sempre».

L’elenco di tutti i progetti vincitori è disponibile sul sito www.fondazionemegamark.it.

La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, tra le realtà leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con più di 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.