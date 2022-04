Guido: “Lecce non applica la legge nazionale: auto elettriche penalizzate. A Roma entrano nelle ztl, ma a Lecce no”

Il consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea Guido, bacchetta l’amministrazione Salvemini sulle politiche green: “L’assessore De Matteis annuncia altre otto nuove colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli, attiva nuove convezioni con grosse e prestigiose aziende di fornitori privati, ma ancora una volta si dimentica di tutti quei cittadini che con sacrificio e spirito ecologico hanno acquistato veicoli a basso impatto o a impatto zero e che sono, invece, penalizzati.

A Lecce, infatti, attualmente continua ad applicarsi qualche sorta di principio di extraterritorialità: nella nostra città non vige il Codice della Strada in vigore nel resto d’Italia. In tutto il Paese si rispetta e si applica l’art. 7, comma 9 bis del Codice della Strada, in vigore dal primo gennaio 2019, che prevede espressamente l’accesso libero nelle zone a traffico limitato a tutti i veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Qui a Lecce no.

Passata la campagna elettorale, invece di agevolare e diffondere l’uso dei mezzi che non inquinano, Salvemini e il suo assessore impediscono l’accesso ai veicoli elettrici nella ZTL. A Roma, a Torino e a Napoli i sindaci della loro stessa parte politica agevolano i veicoli green, loro, invece, hanno modulato l’accesso di mezzi in centro sulla base delle sole necessità delle attività economiche, consentendo il transito dei camion diesel e a benzina altamente inquinanti. Proprio quel genere di mezzi che in molte città italiane, invece, non possono proprio circolare e che qui sembrano aver preso il posto delle auto elettriche nella ZTL.

Questa sinistra leccese, illiberale ed ideologicamente comunista, non ha nemmeno contemplato il tema delle auto elettriche nel relativo regolamento comunale. Come se il 2030 fosse una scadenza distante un secolo e non una manciata di anni. Il nuovo Regolamento Comunale delle ZTL è già vecchio perché esplicita un ritardo giuridico e culturale immenso rispetto al resto d’Italia e d’Europa.

Oggi a Lecce centinaia di ciclomotori a benzina condotti dai giovanissimi sono ammessi nelle ore serale e notturne nei pressi della chiesa di Santa Chiara e, di contro, centinaia di multe salatissime sono elevate invece ai danni delle famiglie proprietarie di veicoli a impatto zero.

I leccesi proprietari di veicolo elettrici e ibridi possono fare ricorso alle sanzioni ricevute per violazione di ZTL. Tutti i verbali possono essere impugnati in quanto evidentemente illeciti e contrari alle disposizioni del Codice della Strada dove l’articolo 7, comma 9 bis. Se la nostra città è una delle più multate in Italia è per l’inerzia e l’incompetenza dei suoi amministratori comunali”.