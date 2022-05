I precedenti col Perugia, una vittoria che manca da 74 anni

Dopo quasi tre anni, il Lecce ospita, per la 14esima volta, in campionato, il Perugia. Nelle 13 precedenti partite (4 in serie A, 8 in B e 1 in Lega Pro) i giallorossi hanno un bilancio non certamente esaltante. Hanno ottenuto soltanto 2 vittorie (un 1-0 e un 4-0) e poi 6 pareggi (due 0-0, tre 1-1 e un 2-2) e, purtroppo, 5 sconfitte (uno 0-1, un 1-2, un 2-3, un 1-4 e un 3-4). Le reti segnate dal Lecce, quindi, sono state 17 e quella dal Perugia 19.

Il ruolino del Lecce nelle 8 gare giocate in serie B è un po più accettabile; 2 vittorie (un 1-0 e un 4-0), 5 pareggi (due 0-0 e tre 1-1) e 1 sconfitta (un 1-4) con 9 rete fatte e 7 subite.

Il Lecce, in casa (comprese le due partite di Coppa Italia), non vince contro il Perugia da ben 74 anni!

Il presidente Renato Bertelli è l’unico, nella storia del Lecce, ad aver vinto tre partite contro il Perugia (due in casa e una in Umbria). I due allenatori che hanno avuto il piacere di battere il Perugia in casa sono stati il leccese Raffaele Anguilla e Ercole Dossena.

Due sono state le partite giocate a Lecce in Coppa Italia. La prima il 24 agosto 1980 (7° girone eliminatorio) finì 1-1 (gol di Carmelo Miceli) e la seconda il 27 novembre 2013 (3° turno di Lega Pro a gironi), nella quale i biancorossi umbri s’imposero per 2-0.

Il Lecce – Perugia con più spettatori è quello che si giocò il 31 ottobre 1999, all’ottava giornata (prima volta tra le due squadre in serie A). Il Lecce di mister Alberto Cavasin fu sconfitto per 1-0 per il gol dell’ex Renato Olive; i presenti (paganti e abbonati) furono 14.968.

Nel mese di ottobre si sono giocate due partite; nel 1946 (fu la prima partita) il Lecce vinse per 1-0 e nel 1999 fu, invece, il Perugia a imporsi per 1-0.

In passato, il Lecce ha giocato, in casa, nel giorno 23 ottobre le seguenti 7 partite: nel 1949, in serie C, con il Marsala vittoria per 4-0, nel 1955, in Serie C, nel derby salentino con il Maglie ko per 1-2, nel 1966, in C, con il Trapani 3-0, nel 1983, in B, con il Campobasso 0-0, nel 1994, in B, contro il Palermo incredibile e umiliante ko per 1-7, nel 2005, in A, con la Juventus ko per 0-3 e nel 2011, in A, con il Milan ko per 3-4.

La prima sfida tra le due squadre nel Salento risale a 75 anni fa. Si disputò il 27 ottobre 1946, alla sesta giornata, in serie B, al vecchio campo comunale (alla fine del 1949 sarà chiamato “Carlo Pranzo” in onore di un ex giallorosso caduto in guerra nel 1942). Quel giorno i giallorossi del presidente Renato Bertelli e del mister leccese Raffaele Anguilla giocarono con: Gisberti; Alfonso, Monsellato; Russo, Dolfi, Oddi; Ciccone, Gavazzi, Pavesi, Gelsomino, De Santis. I biancorossi umbri di mister Umberto De Angelis risposero con: Tussani, Salmoiraghi, Nebbia; Pompei, Prina, Lombardi; Bertuzzi, Roccasecca, Mosca, Piccioli, Masciolini. L’arbitro fu il signor Giovanni Covone di Salerno. La partita si giocò, come riporta la cronaca di allora, sotto una pioggia incessante e con un vento impetuoso. Il Lecce s’impose per 1-0 grazie alla rete di testa, al 18’, del bomber Pavesi in seguito a una pregevole triangolazione Russo-Ciccone-Pavesi. Nel secondo tempo l’arbitro espulse due giocatori del Perugia e Pavesi si fece parare un rigore. In quel campionato Pavesi segnò 28 gol; è un record del Lecce in serie B. Pavesi fu il capocannoniere del suo girone.

Dopo un anno, il 2 novembre 1947, all’ottava giornata, il Lecce di mister Ercole Dossena giocò una grossa partita nella quale dominò per tutti i novanta minuti (l’intero secondo tempo si giocò sotto una fitta pioggia). Finì con un rotondo 4-0. I giallorossi passarono in vantaggio al 24’ con Luigi Silvestri, raddoppiarono al 30’ con il leccese Pietro De Santis, nel secondo tempo segnarono il terzo gol, al 58’, con Ennio Battistelli e fecero poker al 69’ ancora con Silvestri (in quella stagione fu il migliore marcatore della squadra con 21 gol). L’arbitro fu il signor Giovanni Galeati di Bologna. Quella resta l’ultima vittoria in casa con gli umbri.

Alla fine di quel campionato il Lecce si classificò al terzo posto (insieme all’Arsenaltaranto) con 43 punti, a tre dal capolista Palermo con 46 (l’unica squadra promossa) e sfiorò, così, una clamorosa promozione in serie A. Il Perugia finì al terzultimo posto con 25 punti e insieme a tutte le altre squadre, dall’ottavo all’ultimo posto, retrocesse in serie C; la successiva serie B passava da tre gironi a uno solo.

Dopo le prime due partite, vinte dal Lecce come abbiamo visto, le due squadre si persero di vista per ben 34 anni. Si ritrovarono di fronte il 7 febbraio 1982, alla 20esima giornata (prima del girone di ritorno). Il Lecce di mister Giovanni Di Marzio non andò oltre l’1-1 (gol di Pasquale Bruno al 23’ e pareggio dei biancorossi con Morbiducci al 58’). Arbitrò il signor Giancarlo Redini di Pisa.

Il penultimo pareggio arrivò quasi ventuno anni fa, l’11 febbraio 2001, alla 18esima giornata. I giallorossi di mister Alberto Cavasin, in una partita fortemente condizionata dall’arbitro Paolo Bertini di Arezzo (non concesse al 39’ un chiaro rigore per un fallo di Rivalta su Cristiano Lucarelli ed espulse al 43’ del primo tempo l’argentino Aldo Arcangel Osorio per un veniale fallo su Marco Materazzi), due volte in vantaggio, pareggiarono per 2-2 (gol di Max Tonetto al 34’ e di Rodolfo Giorgetti al 60’). Alla fine il Lecce ottenne la sua quarta salvezza in Serie A. Dopo quel pareggio, nelle successive tre partite, il Perugia le vinse tutte e tre.

Tra le cinque sconfitte ce n’è una che definire beffarda è più che riduttivo. Il 19 dicembre 2001 (mercoledì), alla sesta giornata (quel turno, in programma il 10 ottobre, fu rinviato per l’attentato alle torri gemelle di New York), in Serie A, il Lecce, ancora di Cavasin, fu sconfitto dai biancorossi del presidente Luciano Gaucci e di mister Serse Cosmi per 3-2. La partita si stava chiudendo sul 2-2 (gol di Javier Chevanton e Alessandro Conticchio) quando, all’86’, un tiro del cileno Nicolás Córdova fu respinto dalla traversa e il pallone rimbalzò sulla schiena del portiere giallorosso Antonio Chimenti che aveva tentato la parata ed entrò in porta. L’arbitro fu il signor Stefano Farina di Novi Ligure (Alessandria).

L’ultima partita risale, come abbiamo già ricordato, a quasi tre anni fa. L’8 dicembre 2018, alla 15esima giornata, in Serie B, il Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani e di mister Fabio Liverani giocò con questa formazione: Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Venuti; Tabanelli (72’ Armellino), Petriccione, Scavone; Mancosu (89’ Haye); Falco (61’ La Mantia), Palombi. Il Perugia di mister Alessandro Nesta rispose, invece, con: Gabriel; Mazzocchi; Gyomber, El Yamiq, Ngawa; Kingsley, Bordin, Dragomir; Verre (82’ Bianchimano); Vido (69’ Han), Melchiorri. L’arbitro fu il signor Livio Marinelli di Tivoli (Roma). Spettatori: 10.300 (abbonati 6.910) per un incasso di € 101.525,40. Il risultato finale fu di 0-0.

Vittorio Renna