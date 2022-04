Pratica amministrativa digitale: boom di pratiche online per gli Sportelli unici delle Camere di commercio

PUGLIA – Boom di pratiche amministrative digitali per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa tra gennaio e luglio 2021. Sono infatti oltre 524mila le procedure completate interamente via Internet nel periodo (il 42% in più del 2020), attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) gestito dai Comuni in collaborazione con le Camere di commercio attraverso il portale Impresainungiorno (www.impresainungiorno.gov.it). La piattaforma Impresainungiorno è utilizzata oggi dalla metà dei Comuni italiani (3.985), inclusi 53 capoluoghi di provincia fra i quali Milano, Napoli, Torino, Genova, Bari.

Record assoluto poi nel mese di luglio, quando le pratiche sono state oltre 82mila (+22% rispetto a luglio 2020).

“I dati dimostrano l’efficacia del Suap delle Camere di commercio”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “Già la metà dei Comuni vi ha aderito. Ora speriamo che tutti i Comuni italiani adottino questa piattaforma. Nelle audizioni tenute dalle associazioni di categoria davanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione della Camera, è emersa la richiesta da parte degli imprenditori di rapportarsi con una infrastruttura unica e totalmente digitalizzata su tutto il territorio nazionale”.

Il maggior numero di procedure amministrative proviene da Veneto (oltre 30mila a luglio) e Lombardia (oltre 21mila), seguite da Puglia (8.751) e Campania (4.485). Basilicata, Piemonte, Puglia e Lombardia, invece, sono le regioni in cui a luglio si sono registrati gli incrementi maggiori rispetto alla media del trimestre precedente.

Tra i segnali positivi riguardo al crescente appeal di questo strumento di semplificazione della vita amministrativa delle imprese figura l’utilizzo diffuso in tutte le aree del Paese. Dato record a luglio, ad esempio, per Enna, le cui 196 procedure completate sono il 75,5% in più della media del trimestre precedente. Incrementi percentuali a due cifre si notano però anche a Pordenone, Potenza, Brindisi, Bergamo, Matera, Lodi e Bari.

La provincia di Lecce rappresenta da alcuni anni una realtà particolarmente virtuosa a livello nazionale sul fronte del rapporto di collaborazione tra Camera di commercio e Comuni per la gestione dei SUAP, avendo una copertura del 99% dei Comuni della provincia in delega o convenzione per l’utilizzo dell’infrastruttura resa disponibile sul portale Impresainungiorno (www.impresainungiorno.gov.it).

A livello provinciale, sono infatti oltre 14.000 i procedimenti amministrativi telematici già gestiti nel corso dell’anno 2021, a convalida del trend conseguito negli anni 2020 e 2019 (rispettivamente 18.000 e 20.000 circa i procedimenti gestiti).

“Questi risultati sono certamente frutto dell’impegno concreto dell’Ente camerale nella promozione della semplificazione amministrativa e digitalizzazione degli adempimenti per il sistema delle imprese” – commenta il Commissario della Camera di Commercio di Lecce, Vincenzo Benisi (nel riquadro) – “A conferma di ciò, si susseguono diverse iniziative; proprio in questi giorni si stanno svolgendo alcuni webinar programmati a favore delle imprese e dei professionisti che ne curano gli adempimenti (anche legati alla cosiddetta “edilizia produttiva”) per illustrare le novità rese disponibili nell’ambito della piattaforma”.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 26 ottobre; per ulteriori informazioni è possibile seguire le news sul portale www.le.camcom.gov.it.