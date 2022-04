Sabato 16 ottobre, a Cavallino (Lecce), si apriranno le porte di un nuovo Centro Di.Te. (dipendenze tecnologiche, GAP e cyberbullismo)

LECCE – Sabato 16 ottobre, alle ore 18:30, lo Studio Radiologico Associato Calabrese di Cavallino (Lecce) inaugura la nuova Sede Provinciale dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP, Cyberbullismo Di.Te.

Il panorama degli ultimi anni ha fatto registrare un incremento esponenziale dell’utilizzo della rete e del digitale. Si è reso, dunque, necessario, esser presenti anche capillarmente nei territori, proprio per prevenire, arginare e difendersi dai rischi e dalle trappole che si nascondono dietro lo schermo. Da sabato, 16 ottobre, anche nella provincia di Lecce, un’equipe di esperti del settore sarà a disposizione di chiunque sentisse l’esigenza di una guida funzionale nel mondo della tecnologia e dei social. Durante l’incontro si rifletterà sulla diffusione del web e sulle patologie a esso correlate. Presente all’inaugurazione anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te., Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta e docente universitario, che presenterà il suo ultimo libro “Voglio il cellulare”, una guida per genitori e figli per educarli ad una consapevolezza digitale. Per saperne di più, potete contattare la Dottoressa Francesca De Santis, Selenia Greco e Marco Cataldi, responsabili del centro Di.Te. di Cavallino, ai numeri 0832 613111 – Whatsapp 335 5640434.

Bio Giuseppe Lavenia

È psicologo e psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo. Dal 2002 si occupa di dipendenze tecnologiche ed è Direttore Responsabile dell’Area Nuove Dipendenze del Centro Salus e di Dipendenze.com. Dal 2013 è Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologici della Regione Marche e consigliere nazionale ENPAP. Oltre alle numerose pubblicazioni scientifiche su riviste di settore accreditate sulle tematiche delle dipendenze, è autore di“Voglio il Cellulare” (Mondadori, 2020), “Mio figlio non riesce a stare senza cellulare” (GiuntiEdu, 2019), “Le dipendenze Tecnologiche. Valutazione, diagnosi e cura” (Giunti, 2018), “Internet e le sue dipendenze. Dal coinvolgimento alla psicopatologia” (Franco Angeli) ed è coautore del romanzo clinico che racchiude quattro racconti sul tema delle internet dipendenze intitolato “Net Addiction. Prigionieri della rete” (Delos Digital). Attualmente è Docente a contratto di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università degli Studi di Ancona, già docente di diversi insegnamenti presso l’università degli Studi di Chieti e Urbino (Psicologica dell’Età Evolutiva, Psicologia della Salute e Nuove Dipendenze, Psicologia Dinamica, Teorie e tecniche del colloquio psicologico, psicologia clinica). Partecipa a Congressi in ambito nazionale e internazionale, scrive e collabora con diverse testate giornaliste, radio e Tv.

www.dipendenze.com

Info Associazione Nazionale Di.Te.

L’Associazione Nazionale Di.Te. – Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo è un’organizzazione di volontariato che si avvale di un team di esperti psicologi, psicoterapeuti ed educatori formati sul tema delle dipendenze tecnologiche. L’Associazione Nazionale Di.Te. ha l’obiettivo di indagare i temi sempre più diffusi delle nuove dipendenze, tra cui anche quello dell’Hikikomori, oltre che attivarsi concretamente con azioni formative, di sensibilizzazione e di prevenzione. Si occupa del trattamento delle dipendenze tecnologiche, del gioco d’azzardo patologico (GAP) e dei fenomeni internet correlati, come il cyberbullismo. Promuove interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di questi fenomeni attraverso servizi di consulenza, informazione, divulgazione e sensibilizzazione in merito all’uso responsabile della rete e dei rischi connessi. www.dipendenze.com