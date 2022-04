Settimana sociale dei cattolici su tre province. Si inizia oggi a Lecce. Tema l’ecologia integrale

“Qualunque proposta sul “Pianeta che vogliamo” non può prescindere dall’ascolto dei giovani. E dalla necessità di non continuare a deluderli con vuote astrazioni. Abbiamo il dovere di corrispondere alle loro aspettative”.

Oggi, con inizio alle 15, si svolgerà a Lecce (su piattaforma Webex, iscrizioni a www.ordineavvocatilecce.it) la sessione inaugurale del convegno di preparazione alla “Settimana sociale dei cattolici italiani”, promosso da Elio Perrone, delegato regionale dei giuristi cattolici italiani. Il convegno è patrocinato dall’ordine degli avvocati di Lecce e dalla fondazione “Vittorio Aymone”.

Il titolo è “La sfida dell’ecologia integrale. Ambiente e diritti fondamentali”. Le successive due sessioni si svolgeranno a Oria (Brindisi) e Castellaneta (Taranto) ed avranno ad oggetto le riforme economico-sociali e la transizione ecologica nell’ottica della ecologia integrale.

Per illustrare l’iniziativa e contestualizzarne il tema è stato intervistato l’avvocato Elio Perrone.

– Lei è promotore di questo convegno. Ci parli brevemente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.

“L’Unione nasce nel secondo dopoguerra su impulso di giuristi del calibro di Carnelutti e Capograssi per promuovere l’attuazione dei principi dell’etica cristiana nella scienza giuridica, come recita lo Statuto, ed è articolata in sezioni locali. Il presidente dell’Unione centrale è il professor Damiano Nocilla. Le molteplici attività dell’Unione trovano un canale di comunicazione all’esterno nel sito web. Ma anche nella rivista trimestrale Iustitia e nei Quaderni della stessa, che ospiteranno gli atti di questo convegno”.

– Il ciclo delle tre sessioni è di preparazione alla “Settimana sociale dei cattolici italiani”. Di cosa si tratta?

“La Settimana Sociale dei Cattolici Italiani è un appuntamento di studio che si svolge annualmente per far conoscere ai cattolici il vero messaggio sociale cristiano. Ha una storia antichissima perché è stato realizzato per la prima volta a Pistoia nel 1907, su un’idea dell’Unione cattolica popolare cristiana allora guidata da Toniolo e ispirata dall’enciclica di Pio X “Fermo proposito”. In un contesto caratterizzato dalla perdita di peso sociale del pensiero cattolico causata dal “non expedit”, ebbe il merito di proporre una riflessione sull’ applicazione della dottrina sociale della Chiesa a casi concreti. Quest’anno la sede della 49esima edizione (dal 21 al 24 ottobre) sarà Taranto e il tema sarà “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. “Tutto è connesso”, con chiaro riferimento alla crisi socio-ecologica che l’Umanità sta vivendo”.

– Quindi il contenuto del convegno da lei promosso è strettamente correlato ai temi della settimana sociale?

“È evidente l’affinità tra gli argomenti che saranno trattati nelle tre sessioni e quelli che vengono affrontati nell’Istrumentum Laboris: il documento di studio ufficiale in preparazione della settimana sociale. Il faro che illumina il complesso di argomenti, riflessioni e interrogativi che saranno proposti nelle diverse sedi è rappresentato dal messaggio contenuto nelle encicliche Laudato sì’ e Fratelli tutti: la proposta di un nuovo modello di sviluppo che rappresenti una risposta adeguata alla complessa crisi socio-ecologica che l’Umanità sta affrontando e che la pandemia ha tragicamente amplificato. La fragilità dell’uomo, i limiti della scienza deprivata della co-scienza, l’interconnessione e la complessità della realtà sono emersi durante questa pandemia in modo inesorabile e rappresentano sfide alle quali occorre dare una risposta, nella prospettiva del pensiero cattolico”.

– Quali sono i nodi che meritano una riflessione e che saranno oggetto di dibattito durante il convegno?

“Posso anticiparne alcuni, che sono indicati anche nell’Instrumentum laboris. In primo luogo c’è la necessità di superare quello che viene definito l'”eccesso antropologico”, determinante per la creazione dello stereotipo dell’uomo dominatore assoluto della natura, della relazione “estrattiva” come paradigmatica del suo rapporto con l’ambiente e della cultura dello scarto come inevitabile conseguenza dello sfruttamento delle risorse naturali ed umane in termini puramente quantitativi. In secondo luogo la stretta relazione tra crisi ecologica e crisi sociale alla quale occorre rispondere in modo integrato, incorporando nella discussione sull’ambiente il tema della giustizia sociale e della tutela dei più vulnerabili ed individuando un modello di sviluppo economico che ridefinisca il rapporto tra economia ed ecosistema. La transizione ecologica che le istituzioni politiche a più livelli richiedono come risposta alla crisi socio-ecologica, presuppone una economia in linea con l’ecologia integrale e prospetta non una “decrescita felice” ma una “sostenibilità integrale”, ecologica ed umana”.

– Il riferimento alla sostenibilità implica una assunzione di responsabilità verso le future generazioni?

“Il concetto di cittadinanza ecologica è indissolubilmente legato al principio di solidarietà intergenerazionale e proprio l’Instrumentum laboris contiene un richiamo all’obbligo per i cattolici di coinvolgere i giovani nel dibattito sul futuro del pianeta. E’ una necessità alla quale abbiamo dato rilievo nella organizzazione della struttura delle sessioni di studio: accanto a ecclesiastici come monsignor Michele Seccia, monsignor Pisanello e monsignor Magniago, rispettivamente vescovi di Lecce, Oria e Castellaneta, a esponenti del mondo accademico come i professori Damiano Nocilla, Vincenzo Tondi della Mura e Maria Luisa Tacelli, della giustizia come il dottor Antonio Pasca, presidente del Tar di Lecce, il dottor Alfonso Pappalardo, presidente del tribunale di Brindisi, la dottoressa Enrica Di Tursi, del tribunale di Taranto. Accanto a esponenti dell’Avvocatura, come l’avvocato Anna Grazia Maraschio, assessore regionale all’ambiente, gli avvocati Angelo Vantaggiato e Carlo Ciardo, del foro di Lecce, il professor Mazza, direttore dell’ufficio delle comunicazioni della Diocesi di Oria, gli avvocati Domenico Facchini e Biagio Tanzarella, presidenti delle Unioni locali, rispettivamente di Oria e Castellaneta, e, soprattutto, a relatori come i giovani studiosi dottori in giurisprudenza Matteo Greco e Riccardo Scorza. In ogni sessione è previsto il dibattito sulle relazioni. Gli atti del convegno saranno curati da un comitato scientifico affidato alle professoresse Maurizia Pierri e Maria Luisa Tacelli docenti presso l’Università del Salento”.

La straordinaria attualità del tema generale “La sfida dell’ecologia integrale”, al quale darà delle risposte la settimana sociale dei cattolici italiani e questo convegno, è confermata dal contestuale appuntamento di Milano di circa quattrocento under 30 e dei successivi Pre-Cop 26 (riunione annuale dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), a Milano, e la Cop 26 (la ventiseiesima conferenza dell’ONU) a Glasgow.

“Abbiamo una grande responsabilità verso le future generazioni – conclude Perrone – quella di consegnare loro, senza averne irrimediabilmente compromesso l’integrità, il “Creato”. Concetto semanticamente più ampio di “Ambiente”, in quanto evocativo del valore intrinseco di ogni creatura”.