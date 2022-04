Zamagni a Biomedical Report: “L’ignoranza sanitaria della gente ha dato forza alla pandemia”

LECCE – La puntata promo del 30 settembre 2021 che anticipa la ripresa di “BioMedical Report”, la rubrica scientifica del venerdì coordinata dall’immunologo Mauro Minelli, ospita il prestigioso economista Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Argomento centrale del suo intervento: le politiche sanitarie nel tempo della Covid-19, con i loro limiti e i loro paradossi.

Secondo Zamagni la visione ‘ospedalocentrica’ che in questi mesi di pandemia ha caratterizzato le politiche sanitarie, specie in alcune regioni (vedi la Lombardia), non è stata all’altezza di soddisfare i bisogni di benessere della popolazione. “Il primato dell’ospedale rispetto ad ogni altra gestione della Covid – dice Zamagni – ha fatto credere che la medicina ospedaliera sia di ordine superiore a quella territoriale, mentre il cittadino dovrebbe poter contare su una serie di controlli e filtri che, in Italia, sono venuti a mancare, e l’esperienza della pandemia ha messo in luce proprio questa debolezza del nostro sistema sanitario”.

Link Sponsorizzato

Indispensabile per uscire da questa difficoltà è – secondo l’illustre economista – la “deburocratizzazione” del sistema, evitando però di gettare la croce addosso al personale sanitario e ai medici in particolare, perché il vero problema è che questi ultimi, secondo il modello “Principal Agent”, sono posti ad un livello inferiore o secondario rispetto ai dirigenti amministrativi. “Voglio dire – spiega Zamagni – che, mentre il dirigente (il cosiddetto manager dell’azienda ospedaliera) deve rispondere solo all’assessore della propria regione che gli ha conferito l’incarico e agisce confrontandosi solo con lui, il medico agisce seguendo le indicazioni dell’amministrativo ma, al tempo stesso, deve rispondere ai pazienti che gli chiedono più attenzione, più tempo, più qualità delle cure. Finisce così che il medico viene soffocato in una morsa quasi immorale“.

E poi c’è l’irrisolto problema della supremazia delle acuzie sulle malattie croniche che certamente non facilita il compito di un sistema in affanno. Relegare ad un perenne secondo piano quelle che, a tutti gli effetti, sono la prima voce di spesa nei bilanci delnostro sistema sanitario, secondo Zamagni non aiuta questi ultimi a superare gap organizzativi storicamente invalidanti e che la pandemia ha reso ancora più precari. E’ un tema caro a Mauro Minelli quello delle malattie croniche che, secondo l’immunologo, rimangono le uniche a non beneficiare di interventi strutturali e delle appropriate scelte politiche in favore della salute pubblica. E anche, e forse soprattutto, su queste malattie – precisa Minelli – che l’impegno contro la pandemia di Covid-19 ha fatto sentire e continua a far sentire più o meno direttamente i suoi effetti. Risulta, per esempio, che negli ultimi mesi le visite dedicate ai cronici siano sensibilmente diminuite con conseguente riduzione di nuove diagnosi e di aggiornamenti clinici su quadri patologici già diagnosticati e in follow-up.

Link Sponsorizzato

Da qui l’appello congiunto e motivato dell’economista e del clinico: servono urgentemente interventi mirati, perché le malattie infiammatorie a lunga decorrenza non sono meno gravi della Covid-19 e ulteriori ritardi nella programmazione e assistenza rischiano di compromettere le possibilità di stabilizzazione clinica magari oggi faticosamente acquisita, con possibili ripercussioni in termini di aggravamento di patologie per loro natura invalidanti ed evolutive. Per questi motivi, nell’intento di affrontare con efficacia (o con più efficacia rispetto al recente passato) queste nuove fasi Covid, sarebbero quanto mai necessari, intanto, il più volte richiamato potenziamento della medicina del territorio, ma anche percorsi sinergici tra specialismi diversi (spesso tra loro non sincroni), meno ostacoli burocratici per le tutele sociali, con investimenti importanti nell’ambito strategico della medicina di precisione.

Alla domanda di quanto le idee no-vax e un rigurgito antiscientifico abbiano condizionato la stagione della pandemia da CoViD-19, il professor Zamagni risponde affermando che in Italia è mancata del tutto l’informazione e la consapevolezza scientifica in materia sanitaria. A differenza del dopoguerra, quando i governi del tempo avviarono svariate attività di sensibilizzazione e comunicazione sociale per educare i cittadini, sul finire degli anni 60 tale pratica si è interrotta e oggi il cittadino è in balia della sua inconsapevolezza che viene facilmente aggredita da chi propaganda alcuni slogan. “Insomma – conclude Zamagni – è sufficiente che uno dei cosiddetti influencer che goda di una certa riconoscibilità sociale, propini strane idee per occupare uno spazio enorme lasciato libero dall’ignoranza della gente in materia sanitaria. E questo è del tutto inaccettabile”.