Ginnastica artistica maschile, la A.S.D. Delfino vice campione italiano nel Campionato Allievi

LECCE – Dal 1987 la ginnastica a Lecce ha il nome della A.S.D. Delfino. L’associazione, che vanta una base praticanti di circa 500 ginnasti in tutta la provincia di Lecce (da Lecce a Campi Salentina, da Lizzanello a Galatone, fino a Uggiano) partecipa da sempre all’attività agonistica della Federazione Ginnastica d’Italia, portando il nome del Salento con onore sugli scudi dei campi gara italiani e stranieri.

Il fine-settimana appena trascorso – si legge nel comunicato – ha visto ancora una volta primeggiare il gruppo agonistico della sezione “ginnastica artistica maschile” a Fermo nella Finale Nazionale del Campionato di Squadra Allievi Gold 2. La squadra composta da Simone MICCOLI, Gabriele DISO, Francesco CETTA, Antonio QUARTO, allenati da coach Saverio MARTINA, ha difatti conquistato l’argento, laureandosi vice campione italiano, sfiorando il primo gradino del podio, mancato per soli 25 centesimi di punto! Il titolo è stato vinto dalla Juventus nova Melzo, mentre ad aggiudicarsi il bronzo è stata la squadra della Gymnastics Team di Padova.

La presenza della squadra salentina sul podio nazionale si ripete ormai dal 2016, a riconferma dell’eccellenza della scuola di ginnastica, elevata da due anni a “POLO TECNICO SOCIETARIO FGI per la GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE”, che come tale rappresenta il punto d’incontro di un grande gruppo di lavoro allargato a tutto il territorio pugliese. La presidente Patrizia Tamburrano ha così dichiarato con malcelato orgoglio: “Lo affermo senza falsa modestia: la nostra è la storia di una realtà composta da veri amanti della ginnastica, capace di unire una regione così estesa come la Puglia, sotto l’egida di una grande ASD e la guida di un ottimo allenatore/motivatore: Saverio Martina, coadiuvato da uno staff eccellente.”

La scuola leccese dei talenti quest’anno si è arricchita del prezioso supporto di altre due realtà emergenti nel mondo della ginnastica pugliese: la NIKAI CANOSA e la GINNASTICA CAPITANATA FOGGIA, rispettivamente con i bravissimi Antonio Quarto e Francesco Cetta. Di formazione “casalinga” i nostri piccoli grandi campioni: Simone Miccoli e Gabriele Diso. Il prossimo appuntamento agonistico di rilievo nazionale per i nostri ragazzi è già alle porte: i prossimi 26-28 novembre a Mortara si svolgerà la finale nazionale del Campionato Individuale GOLD Junior/Senior, che vedrà scendere in pedana con i colori della DELFINO i nostri Andrea Volpini e Leonardo Ucini.

