Competenze digitali in campo, al via la II edizione del corso base destinato ai Comuni con meno di 20.000 abitanti

PUGLIA – I comuni pugliesi con meno di 20.000 abitanti hanno tempo fino al 29 novembre prossimo per partecipare alla seconda edizione del corso “Competenze digitali di base per la PA” all’interno dell’intervento “Competenze In Campo”, la prima iniziativa congiunta realizzata dalla Giunta e dal Consiglio della Regione Puglia. Si tratta di un percorso condiviso per il rafforzamento delle competenze digitali nella PA in Puglia, promosso nell’ambito del progetto “Competenze digitali per la PA” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Il possesso di adeguate competenze digitali – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – rappresenta una condizione essenziale ed abilitante per favorire la transizione al digitale delle amministrazioni. È importante che tutto il personale sia in grado di comprendere le opportunità connesse all’uso delle tecnologie digitali facendosi anche promotore dei conseguenti cambiamenti nei processi di lavoro. Tutto questo per rendere migliori i servizi erogati, il rapporto con i cittadini e la qualità del lavoro. L’impegno della Regione Puglia – conclude Delli Noci – nell’accompagnare i comuni nel percorso di trasformazione digitale è massimo. Invito dunque tutti gli interessati a partecipare a questa importante momento formativo che mira a mettere tutti al passo con le nuove tecnologie”.

Il percorso formativo, interamente online, si sviluppa in cinque moduli corrispondenti alle aree di competenza indicate nel Syllabus “Competenze digitali per la PA”: Dati, informazioni e documenti informatici; Comunicazione e condivisione; Sicurezza; Servizi on-line; Trasformazione digitale.

Il corso è destinato a tutti i dipendenti dei Comuni pugliesi con meno di 20.000 abitanti che non abbiano già frequentato la prima edizione del corso tenutasi a maggio.

Tutte le informazioni per l’iscrizione sono disponibili su www.regione.puglia.it.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a competenzedigitalipuglia@regione.puglia.it.