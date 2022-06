Covid, 118 nuovi casi: 24 in provincia di Lecce. Nessun decesso e nessun nuovo ricovero in rianimazione. Nuovi casi a scuola, anche a Ruffano, dove calano i positivi

PUGLIA – La situazione, soprattutto in provincia di Lecce, continua ad essere sotto controllo. Il leggero aumento di residenti positivi non ha determinato un pari livello di ricoveri. Nella terapia intensiva del DEA ci sono sempre tre pazienti e, comunque, anche a livello regionale i numeri delle ospedalizzazioni sono abbastanza stabili. Abbiamo un alto numero di vaccinati che con i richiami potrebbe rendere indolore la quarta ondata, che dal nord Europa si sta propagando anche in Italia. Intanto, i dati del nuovo bollettino epidemiologico della Regione Puglia, fanno ben sperare: tutti i parametri continuano ad essere da zona bianca. Nelle singole comunità della provincia si registrano nuovi casi a Lecce, mentre rientra l’allarme a Ruffano dove gli attuali positivi sono scesi a 28. C’è solo un nuovo positivo a Ruffano: si tratta di un bambino della scuola elementare, che naturalmente non era vaccinato. I nuovi casi nelle scuole primarie sono all’ordine del giorno in tutta la Puglia (a Lecce si sono registrati diversi casi soprattutto nelle scuole materne ed elementari), come ha chiarito il governatore Emiliano. La dirigente della scuola di Ruffano ha applicato scrupolosamente le procedure previste, utilizzando la didattica a distanza per le classi che erano state a contatto con il balbino positivo. Il Comune ha proceduto alle sanificazioni previste. Questa settimana apre l’HUB Euroitalia di Casarano, operativo anche per tutto l’hinterland, dove poter fare anche i richiami e le prime dosi di vaccino anche senza prenotazione.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DI DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021

Il bollettino di oggi segnala 118 nuovi casi in Puglia, Di cui 24 sono leccesi. Sono 3.988 i pugliesi attualmente positivi, 145 i ricoverati in area non critica e 16 i pazienti gravi in terapia intensiva. Numeri che rincuorano tutti i pugliesi.

Provincia di Bari: 34

Provincia di Bat: 4

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 48

Provincia di Lecce: 24

Provincia di Taranto: 1

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: -2