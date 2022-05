Covid, 150 nuovi casi, 47 nuovi positivi leccesi. 3 decessi, tra cui una 83enne leccese. Nella terapia intensiva del DEA solo 2 pazienti, dimesso il 33enne

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi, lunedì 8 novembre 2021 segnala 150 nuovi positivi (ieri ne ha registrati 166), 47 (ieri 26) sono stati segnalati in provincia di Lecce (oggi il territorio con il numero più alto di casi dopo la provincia di Foggia). Il SARS-CoV-2 con le sue varianti avanza con l’avanzare del freddo, ma le ospedalizzazioni restano basse e i numeri della terapia intensiva stabili. È morta con il COVID nelle scorse ore, nel DEA di Lecce, una signora di 83 anni, che era stata intubata all’interno del reparto di terapia intensiva: l’anziana presentava una serie di patologie pregresse. Invece il 33enne non vaccinato di Galatina, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, è stato dimesso dalla rianimazione COVID. Con 15.230 (ieri 16.895) test eseguiti in Puglia, l’indice dei positivi si stabilizza come ieri allo 0,98%.

Sono stati segnalati 3 decessi totali con il covid in tutta la regione.

Complessivamente i ricoverati sono 171 (ieri 166),

mentre gli attualmente positivi salgono da 3.447 a 3.492 (+45).

Dei 171 ricoverati, 151 (ieri 146) sono con sintomi, mentre 20 (ieri 20) sono in terapia intensiva. Ora nella terapia intensiva del DEA di Lecce ci sono due anziani vaccinati, che presentavano una serie di patologie pregresse. Il 33enne dimesso ieri dalla rianimazione è stato trasferito in terapia subintensiva, in un altro piano della stessa struttura.