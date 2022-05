Covid, 239 nuovi casi in Puglia: 33 in provincia di Lecce. Nuovi positivi a scuola a Casarano, Galatone e Lecce. Entro il 15 dicembre ok a vaccinazione dai 5 agli 11 anni

PUGLIA – La quarta ondata, quella che viene chiamata la “pandemia di non vaccinati” sta travolgendo l’Europa. Ci sono segnali di allarme anche in Italia: l’indice RT sale dallo 0,96 all’1,15. Per nessuna regione italiana è previsto il passaggio in zona gialla, perché la sanità non è in affanno e le ospedalizzazioni restano basse: lo ha confermato il ministro Speranza, ieri, in conferenza stampa. Il responsabile del Ministero della Sanità ha ribadito di puntare prioritariamente sui vaccini. Si attende il 15 dicembre per il via libera dell’Ema alla vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. È prevista anche l’autorizzazione per una nuova cura orale, che sarebbe molto efficace: il mulnupiravir. Unendo chi ha fatto le prime e le seconde dosi di vaccino oggi in Italia c’è l’87,7% di vaccinati: un numero record. Intanto, si lavora alla terza dose per 50enni e per chi ha ricevuto il J&J, che prevedeva una sola dose. L’efficacia della vaccinazione comincia a scemare dopo 6 mesi, secondo gran parte degli esperti. In Austria i non vaccinati sono in lockdown: un provvedimento giustificato con un’impennata imprevista di casi.

SEMPRE PIÙ CASI NELLE SCUOLE PUGLIESI

A scuola, come era previsto aumentano i casi, ma la gestione non risulta complicata per il SISP leccese. Sono quasi tutti malati di lieve entità, quasi sempre senza sintomi respiratori seri. Grazie alle norme di sicurezza non si sono creati focolai molto estesi. C’è ancora una classe in quarantena per un nuovo caso in una statale primaria leccese. Due casi totali in scuola, uno in una primaria a Galatone: ora c’è solo una classe in quarantena. A Casarano, dove ci sono attualmente 22 positivi totali tra i residenti, sono stati scoperti due nuovi casi nella primaria comunale: ora ci sono due classi in quarantena.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 6 novembre 2021, evidenzia 239 nuovi positivi in Puglia (ieri 251) e 33 in provincia di Lecce (ieri ne sono stati segnalati 37). I decessi con il COVID avvenuti nelle scorse 24 ore sono 2 (ieri uno).

Sono 19.418 (ieri 20.339) i test eseguiti: l’indice dei positivi si conferma come ieri all’1,23%.

Su 239 nuovi positivi, 33 si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati sono 161 (ieri 163),

mentre gli attualmente positivi salgono da 3.227 a 3.331 (+104).

Dei 161 ricoverati, 142 (ieri 143) con sintomi, mentre 19 (ieri 20) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 43

Provincia di Bat: 7

Provincia di Brindisi: 26

Provincia di Foggia: 52

Provincia di Lecce: 33

Provincia di Taranto: 73

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 4